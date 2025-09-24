Attacco alla Global Sumud Flotilla, il racconto pieno di paura dei politici italiani a bordo: "Gas e bombe"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ci potevamo fare anche molto male”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, una dei politici italiani che si trovano sulla Global Sumud Flotilla, racconta dell’attacco con droni subito dalle imbarcazioni della missione umanitaria mentre si trovavano in navigazione verso Gaza al largo dell’isola di Creta. “Chiediamo spiegazioni al governo”, dice il deputato Pd Arturo Scotto da una delle barche della flottiglia.

L’attacco con droni alla Global Sumud Flotilla

Nelle prime ore di mercoledì 24 settembre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza, sono state colpite da una serie di attacchi.

Non è ancora del tutto chiaro come si sia svolto l’attacco né da chi sia stato compiuto: gli organizzatori della missione accusano Israele e parlano di numerosi droni.

Le imbarcazioni della Flotilla alla partenza dalla Sicilia

“Siamo stati attaccati da almeno quindici droni“, racconta all’Ansa Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla.

“Prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche“.

Non ci sono feriti ma diverse imbarcazioni sono state danneggiate e non potranno più navigare a vela.

Le testimonianze dei politici italiani

“Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa”, ha detto all’Ansa il deputato Pd Arturo Scotto, uno dei politici italiani che si trovano sulla Flotilla.

“I droni hanno sorvolato anche molto vicino – ha raccontato – ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo“.

“Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovati fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”, è invece la testimonianza dell’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi.

“Dai droni sono stati sganciati delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine a noi”, fa sapere su Instagram il senatore M5S Marco Croatti.

Parla di “atti intimidatori” l’eurodeputata dem Annalisa Corrado: “Hanno lanciato polveri urticanti e sono esplose diverse bombe sonore”.

Il racconto di una giornalista a bordo

“Ci troviamo in acque internazionali vicino a Creta, tanto che Creta si vede da qua, e stanotte siamo stati attaccati”. Inizia così il racconto della giornalista Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, a bordo di una delle navi della Flotilla.

“Prima un’interferenza alla radio, poi una marea di droni e poi delle granate assordanti che hanno colpito e danneggiato alcune barche, tra cui la nostra, dove è stata resa inservibile la vela principale della barca Morgana”.

“Quello che è avvenuto è durato circa tre ore“, spiega in un video pubblicato su Instagram.

“Ci siamo ricompattati col resto della Flotilla mentre eravamo sotto attacco, senza che fosse comprensibile come qualcuno possa attaccare delle persone che vanno a portare degli aiuti umanitari”.

“Chi ci ha attaccato ci ha definito militanti, terroristi. Ora credo che il Paese dovrebbe decidere da che parte stare, perché noi battiamo bandiera italiana”.

“È stato un attacco contro dei parlamentari, contro un europarlamentare che sono sulla mia barca, contro un infermiere, contro una giornalista”, ha concluso.