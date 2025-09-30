Flotilla per Gaza, Israele pronto a entrare in azione: il piano per prendere il controllo delle 50 navi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla, arrivata a poche miglia dalla “zona ad alto rischio”. Nella notte, la spedizione umanitaria potrebbe superare la linea di demarcazione tracciata da Tel Aviv nelle acque internazionali, oltre la quale le precedenti missioni sono state intercettate e bloccate. La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo delle oltre 50 imbarcazioni in alto mare, mentre dall’Italia si moltiplicano gli appelli della politica affinché gli attivisti facciano marcia indietro.

L’intervento della Marina israeliana

Secondo quanto riferito da fonti militari, i preparativi per abbordare le imbarcazioni della Flotilla sarebbero in corso, con il coinvolgimento anche dell’unità speciale Shayetet 13. Si tratta di una squadra di élite, tra le più preparate e segrete, specializzata in blitz in mare e intelligence marittima. La Marina avrebbe pianificato di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare.

Stando a informazioni fatte trapelare dall’esercito, i vertici delle forze armate e della Difesa israeliani temono durante le operazioni scontri e un possibile incidente che potrebbe provocare un’escalation.

ANSA

Operazioni di soccorso della Life Support di Emergency a un’imbarcazione della Flotilla

L’alert alla Flotilla

Nel pomeriggio di martedì 30 settembre, la fregata della Marina militare italiana Alpino, da giorni al seguito della Flotilla come scorta, ha inviato un primo alert alla flotta, avvisando che non si spingerà oltre il confine della zona ad alto rischio.

“Vi informiamo che alle 02.00 ora locale del primo ottobre raggiungerete le 150 miglia nautiche da Gaza. La nave della Marina italiana Alpino non supererà questo limite” è stato l’avviso diramato agli attivisti, informati anche che “da ora e fino alle 150 miglia marine da Gaza nave Alpino è disposta a far salire a bordo chi vuole”.

Un messaggio che dal comitato direttivo della missione è stato interpretato non come protezione, ma come atto di “sabotaggio”:

“È un tentativo di demoralizzare e dividere una missione pacifica e umanitaria. Questa è codardia travestita da diplomazia”, hanno fatto sapere la Global Sumud Flotilla.

Gli appelli dall’Italia

Le intenzioni degli attivisti non sono ancora chiare. Se il deputato e l’europarlamentare del Partito Democratico a bordo delle barche, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, hanno dichiarato che il piano è di fermarsi, ma non tornare indietro, altri equipaggi hanno affermato di voler andare avanti fino a quando non saranno intercettati da Israele.

In Italia la preoccupazione sul destino dei partecipanti alla spedizione si alza e fioccano gli appelli per convincerli a desistere, anche alla luce del piano su Gaza di Trump e Netanyahu, come dichiarato da Giorgia Meloni:

“Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese e stabilizzare la regione. Questa speranza poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare. Temo che un pretesto possa essere dato proprio dal tentativo della Flotilla di forzare il blocco navale israeliano – ha affermato la presidente del Consiglio – Anche per questo ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi ora e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti. Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per impedire la pace, alimentare il conflitto e colpire così soprattutto quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo. È il tempo della serietà e della responsabilità”.