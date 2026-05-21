Flotilla, picchiati Mantovani del Fatto e Dario Carotenuto deputato M5S: "Donne denunciano violenze sessuali"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tra gli italiani fermati e arrestati da Israele si sono anche l’inviato de Il Fatto, Alessandro Mantovani, e il deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano imbarcati sulla Global Sumud Flotilla assieme ad altri 430 attivisti. Entrambi sono sbarcati a Fiumicino e dunque rientrati in Italia. “Ci hanno picchiato selvaggiamente, ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali“, ha detto Carotenuto. “Abbiamo preso botte, ho visto anche donne colpite”, ha aggiunto Mantovani.

Flotilla, il rientro degli italiani arrestati

Stanno ancora facendo discutere le immagini di come Israele abbia trattato gli attivisti della Flotilla arrestati in acque internazionali.

Furibonde le reazioni anche in Italia, con la premier Giorgia Meloni che ha preteso le scuse dal governo Netanyahu e il presidente della Repubblica Mattarella che ha parlato di “trattamento incivile” e “livello infimo”.

Intanto sono arrivati a Fiumicino l’inviato de Il Fatto, Alessandro Mantovani, e il deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano imbarcati sulla Flotilla e sono stati fermati, arrestati e maltrattati da Israele assieme ad altri 430 attivisti.

Mantovani e Carotenuto rientrati in Italia

“Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel”: lo ha detto, appena arrivato a Fiumicino, il deputato del M5S Dario Carotenuto, con gli occhi lucidi.

“Ci hanno picchiato selvaggiamente tre energumeni, è tutto orribile. Ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più”, ha aggiunto.

A Fiumicino ha parlato anche Mantovani: “Durante la deposizione mi hanno tolto i pantaloni col portafoglio e non me li hanno ridati. E poi abbiamo preso botte, ho visto anche donne colpite. Questo succede perché Israele è protetto dai governi di mezza Europa compreso il nostro”.

Il giornalista de Il Fatto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino ha aggiunto: “Siamo stati portati all’aeroporto Ben Gurion con le manette e le catene alle caviglie e poi ci hanno imbarcato su un aereo per Atene, dove ci siamo sentiti bene”.

Mantovani: “Spogliato e picchiato”

Durante uno scalo ad Atene nel viaggio di ritorno in Italia, grazie a un telefono messo a disposizione dall’ambasciata italiana, Alessandro Mantovani era già riuscito a contattare familiari e colleghi.

Il giornalista ha detto di essere stato portato a bordo di una nave prigione: “Lì siamo stati incatenati e ammanettati, io sono stato spogliato, mi hanno buttato gli occhiali da vista. Siamo stati picchiati e presi a calci“.

Ma ad altri sarebbe andata anche peggio: “Sentivo le urla degli attivisti, qualche costola di sicuro qualcuno se l’è rotta. Su quella seconda nave container quasi tutti quelli che arrivavano, eravamo circa 180, hanno preso le botte“.

Mantovani, a cui è stato assegnato il numero 164, inginocchiato come tutti gli altri a terra, è stato poi prelevato, insieme al numero 147, cioè il deputato del M5S Dario Carotenuto e insieme sono stati trasferiti, prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, in una cella della polizia nell’aeroporto di Tel Aviv, dove hanno ricevuto una prima assistenza dall’ambasciata.

Carotenuto: “Donne denunciano violenze sessuali”

Anche il deputato del Movimento 5 stelle, Dario Carotenuto, ha raccontato quanto accaduto: “Ho ricevuto un pugno nell’occhio che per un po’ mi ha accecato. Ma ho visto persone con problemi alle orecchie, agli occhi”.

Poi ha aggiunto: “Ho sentito donne denunciare violenze sessuali. Siamo molto preoccupati per gli attivisti che sono ancora li’ e non sappiamo cosa stiano subendo”.

Mantovani e Carotenuto erano a bordo della Kasr-i Salabad, in acque internazionali, e viaggiavano in direzione Egitto quando sono stati assaliti dall’esercito israeliano.

Fermati e arrestati in acque internazionali

“Siamo stati tra gli ultimi a essere stati abbordati“, ha racconta ancora Mantovani nella sua testimonianza.

“Le forze israeliane hanno sparato contro la nostra barca diversi colpi, non saprei dire che tipo di proiettili, per farci mettere a prua. Poi una volta prelevati siamo stati portati con una corvetta alla seconda nave prigione”, ha aggiunto.

“Eravamo a cento miglia da Port Said e a 180 miglia da Gaza quando siamo stati abbordati dagli israeliani”, ha specificato Carotenuto.

Il video girato nel porto di Ashdod ha fatto il giro del mondo: nelle immagini si vedono i ministri della Sicurezza, Ben Gvir, e dei Trasporti, Regev, che deridono gli attivisti, costretti a rimanere legati e inginocchiati faccia a terra. Cosa che accade regolarmente ai detenuti palestinesi, come mostravano già tanti altri video fatti circolare da Ben Gvir.

Attivisti verso il rientro

Fonti diplomatiche riferiscono all’ANSA che tutti gli attivisti della Flotilla partiranno entro la giornata di giovedì 21 maggio da Israele.