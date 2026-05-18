Flotilla sbeffeggiata da Israele, le radio disturbate con la canzone di Britney Spears: cosa dice il testo

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L’esercito di Israele tenta di “impedirci di lanciare chiamate di soccorso”: questa la denuncia dell’equipaggio di una delle imbarcazione della Flotilla in viaggio verso Gaza per recare aiuti umanitari. L’interferenza dell’Idf sui canali di comunicazione delle navi è arrivata tramite la nota canzone di Britney Spears, Oops, I did it again.

La denuncia della Flotilla

Uno degli attivisti a bordo della Flotilla in viaggio verso Gaza ha condiviso con un video social uno strano avvenimento verificatosi a bordo.

Nella clip, dagli altoparlanti dell’imbarcazione, risuona Oops, I did it again, celebre brano pop degli anni ’90 cantato da Britney Spears.

L’interferenza radio, secondo l’equipaggio, sarebbe stata opera dell’Idf che, affermano, sta “interferendo con il nostro canale di comunicazione” per “impedirci di lanciare chiamate di soccorso”.

L’attivista conclude il video ribadendo che “stanno attaccando una flottiglia umanitaria, questa è una vera violazione del diritto internazionale e anche un crimine di guerra”.

Cosa significa la canzone di Britney Spears

Oops, I did it again è una hit pop, una canzonetta allegra e leggera che racconta di cuori infranti e storie impossibili.

Letteralmente, però, Oops, I did it again significa “ops, l’ho fatto di nuovo”. Il testo prosegue poi: “Ho giocato con i tuoi sentimenti, mi sono lasciata trasportare dal gioco”.

La scelta di utilizzare proprio questa canzone potrebbe essere del tutto casuale, si tratta d’altronde di uno dei brani più famosi degli ultimi 30 anni.

Non è da escludersi, tuttavia, che dietro si celi una scelta precisa e che quel “l’ho fatto di nuovo” non stia a indicare l’ennesima interferenza di Israele nella missione umanitaria intrapresa dalla Flotilla.

Netanyahu si complimenta con la marina di Israele

Le azioni delle forzi navali dell’Idf sono state pubblicamente elogiate dal premier Benjamin Netanyahu.

In visita al bunker di comando della Marina il premier ha trasmesso i propri saluti a “tutti i soldati della forza”, complimentandosi per il “lavoro eccezionale”.

“Di fatto, – ha commentato Netanyahu in merito all’intercettazione della Flotilla – state sventando e vanificando un piano malvagio volto a violare l’isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza”.

“Pertanto, congratulazioni di cuore. Continuate fino alla fine. Grazie”: così si conclude il messaggio del premier israeliano.