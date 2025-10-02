Flotilla, 19 navi intercettate e fermate da Israele: cosa succederà agli attivisti dopo l'abbordaggio
19 barche della Flotilla sono state intercettate dall’esercito di Israele, sono 22 gli italiani arrestati nell’abbordaggio
Nel corso della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, navi militari dell’esercito di Israele hanno intercettato 19 delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Le altre proseguono la rotta verso la Striscia di Gaza, ormai a meno di 70 miglia. Ci sono 22 italiani tra gli attivisti arrestati dopo l’abbordaggio. Con loro c’è anche Greta Thunberg. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod per essere espulsi. In loro sostegno migliaia di persone sono scese in strada in tutta Italia.
- Le navi della Flotilla intercettate da Israele
- Gli attivisti arrestati dopo l’abbordaggio
- Manifestazioni a Napoli, Roma, Milano, Torino
Le navi della Flotilla intercettate da Israele
Stando a quanto segnalato dal tracker che segue il percorso della spedizione, sono 19 le barche della Global Sumud Flotilla intercettate.
Nella notte di mercoledì 1° ottobre, la Marina israeliana ha imposto l’alt. “State entrando in una zona di guerra attiva” comunicavano al microfono.
Corteo a Torino in solidarietà della Global Sumud Flotilla
Al proseguire delle imbarcazioni umanitarie, soldati dell’esercito di Israele sono saliti a bordo, prendendo il possesso delle navi.
La prima nave a essere stata abbordata è stata Alma, a capo della flotta, con a bordo anche Greta Thunberg.
Fermate anche le barche: Adara, All Inn, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.
Le altre 30 barche proseguono la propria rotta verso la Striscia di Gaza.
Gli attivisti arrestati dopo l’abbordaggio
L’azione di Israele rientra tra le norme del ‘Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare’ del 1994.
È consentita l’intercettazione di un’imbarcazione che si dirige verso un’area di blocco navale se avvertita in anticipo.
Gli attivisti arrestati saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Il Ministero degli Esteri israeliano su X scrive: “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.
Le persone a bordo della Flotilla potrebbero essere arrestate e trovarsi di fronte a due opzioni, come ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani:
- firmare una dichiarazione e lasciare immediatamente il Paese
- essere detenute e presentate di fronte a un giudice per il rimpatrio forzato.
Manifestazioni a Napoli, Roma, Milano, Torino
A seguito dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, manifestazioni sono scattate in solidarietà in diverse città.
A Napoli circa 300 giovani hanno occupato i binari della stazione Centrale per poi spostarsi in corteo verso l’università Federico II.
Si è scesi in strada nella tarda serata di mercoledì anche a Roma e Torino, con appuntamenti per il giorno successivo.
Nella giornata del 2 ottobre previste manifestazioni, oltre che a Roma e Milano, anche a Bologna, La Spezia, Livorno, Lodi, Palermo, Genova, Siena, Firenze, Pisa, Padova Trieste, Forlì.