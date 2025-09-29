Flotilla verso Gaza diventa "l'incubo" del governo Meloni, minaccia di Israele sull'uso della "forza letale"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande apprensione nel governo italiano per l’evolversi della vicenda che vede protagonisti gli equipaggi della Flotilla diretti nella Striscia di Gaza. Israele ha ribadito una volta di più che ci saranno delle reazioni, laddove verrà forzato il blocco navale. C’è in corso una mediazione. L’obbiettivo principale è che la situazione non degeneri in attacchi sanguinosi.

Flotilla verso Gaza, si teme la reazione di Israele

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato nelle scorse ore la delegazione della Global Sumud Flotilla presso il Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro, spiegando che c’è il rischio “di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”.

Il quotidiano La Repubblica ha aggiunto che Crosetto ha parlato di “incubo” nel dialogo avuto con i leader delle opposizioni, in riferimento alla situazione venutasi a creare. Si teme che gli israeliani possano usare dei droni per respingere gli attivisti nel caso in cui questi dovessero cercare di forzare il blocco navale.

ANSA Imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

C’è in corso una mediazione dell’ultimo secondo a cui stanno lavorando i parlamentari a bordo delle imbarcazioni e le segreterie delle forze d’opposizione, assieme alla Cei di Matteo Zuppi e al patriarcato latino di Gerusalemme guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Gli “ambasciatori” di Flotilla spingono affinché si riparta a discutere dalla bozza d’intesa di qualche giorno fa, quella di cui ha parlato Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a New York. Ma pretendono alcune modifiche: che il corridoio per gli aiuti diventi permanente e che il meccanismo escluda il governo italiano, dunque Food for Gaza, in quanto il passaggio dei beni di prima necessità deve essere mediato solo dalla Chiesa (e transitare da Cipro o dall’Egitto).

A dirigere la regia di questa nuova trattativa è il Colle. L’obbiettivo rimane il medesimo del governo: evitare eventi drammatici.

Israele, Herzog assicura che non ci sarà l’uso di forza letale

Nelle scorse ore il presidente di Israele Herzog ha incontrato l’ambasciatore d’Italia in Israele, Luca Ferrari.

Il diplomatico ha spiegato che il governo italiano è molto preoccupato per gli sviluppi della vicenda. Herzog ha risposto assicurando che da parte di Israele c’è la volontà di non provocare vittime tra gli attivisti.

Dall’atro lato è stato sottolineato che le forze armate hanno l’ordine di intervenire laddove ci sia un tentativo di forzare il blocco, anche se senza far uso di forza letale.

La decisione dei parlamentari del Pd

Alla mediazione politica stanno lavorando anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il suo responsabile esteri, Peppe Provenzano. C’è un punto fermo: i parlamentari dem che si trovano sulle imbarcazioni di Flotilla non proveranno a forzare il blocco navale israeliano, cercando, però, di rimanere a bordo il più possibile in modo tale da fungere da ‘scudo‘, con la loro presenza, per gli altri attivisti.

Una situazione che avrebbe irritato non poco la premier Giorgia Meloni che pensa che deputati ed eurodeputati avrebbero già dovuto lasciare da giorni le imbarcazioni.