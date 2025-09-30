Flotilla vicina a Gaza, Turchia pronta a sostenere la missione: quali sono i rapporti tra Erdogan e Netanyahu

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Turchia ha dichiarato di stare monitorando attentamente la Global Sumud Flotilla, in avvicinamento alla Striscia di Gaza. Le forze armate turche sarebbero pronte a intervenire per dare soccorso alle imbarcazioni. Torna la tensione tra Netanyahu ed Erdogan.

Turchia pronta a intervenire

Il ministero della Difesa turco ha diffuso un comunicato in cui rende noto di stare monitorando l’avanzamento verso la Striscia di Gaza della Global Sumud Flotilla.

La Turchia sta monitorando attentamente la sicurezza delle attività di aiuto umanitario svolte dalle navi civili attualmente in navigazione, in conformità con il diritto internazionale e i valori umanitari. In questo contesto, le nostre navi contribuiranno alle missioni di aiuto umanitario in coordinamento con le istituzioni competenti.

ANSA Una nave della Flotilla

Il Paese ha, fin dall’inizio dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza, condannato l’operato del governo Netanyahu, con parole anche molto dure da parte del presidente turco Erdogan.

L’intervento turco

La Turchia sarebbe già entrata in azione per aiutare una nave della Global Sumud Flotilla. Le autorità turche e la Mezzaluna Rossa avrebbero aiutato a evacuare un’imbarcazione con gravi infiltrazioni d’acqua.

A renderlo noto è stato uno degli organizzatori della spedizione, attraverso il suo profilo instagram: “Tutti i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Alcuni di loro saranno riassegnati ad altre imbarcazioni, mentre altri torneranno a riva”.

I rapporti tra Netanyahu ed Erdogan

L’intervento turco in favore della Global Sumud Flotilla potrebbe peggiorare ulteriormente i rapporti tra Ankara e Tel Aviv, già gravemente compromessi.

A metà settembre, il presidente turco Erdogan ha apostrofato duramente il premier israeliano Netanyahu, definendolo: “Parente di Hitler dal punto di vista ideologico”.

“Entrambi hanno una particolarità: vanno avanti con il loro progetto senza tenere conto delle conseguenze. Quello che attende Netanyahu è la stessa fine di Hitler” aveva proseguito Erdogan.

L’incontro con Hamas

Nella serata del 30 settembre, in Qatar, si terrà inoltre un incontro tra i rappresentanti di Hamas e una delegazione diplomatica turca, per discutere del piano di Donald Trump per Gaza.

Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari ha dichiarato che: “la delegazione negoziale di Hamas ha promesso di studiare il piano responsabilmente”.