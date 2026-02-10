Flotta russa davanti alla Sardegna, la Marina continua a seguire le navi di Mosca: disattivato il transponder

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A distanza di una settimana dalla scoperta nelle acque della Sardegna del cargo russo Sparta IV, sembra che si stia finalmente allontanando verso Gibilterra. A dare notizia è il sito Itamilradar, che monitora in tempo reale i voli militari e lo spostamento delle navi. La Marina Militare italiana, con la fregata ITS Spartaco Schergat (F598), sta seguendo il convoglio russo, composto anche dal cacciatorpediniere Severomorsk e dalla nave Kama.

La flotta russa si sta allontanando

Dopo una settimana di movimenti anomali di fronte alle acque della Sardegna, la flotta russa si starebbe spostando verso nord. Secondo quanto riportato dal sito Itamilradar, il cargo russo Sparta IV, il cacciatorpediniere Severomorsk e la nave appoggio Kama sarebbero diretti verso lo stretto di Gibilterra.

La Marina Militare italiana monitora gli spostamenti, anche per assicurarsi l’uscita dallo stretto. Dal sito specializzato nel monitoraggio in tempo reale di voli e navigazioni militari, si legge che la fregata italiana ITS Spartaco Schergat sta ancora seguendo il convoglio russo.

Salvo sorprese, le navi si starebbero allontanando dalla Sardegna per continuare il loro viaggio verso nord. Superato lo stretto, dovrebbero tornare in Russia. Nella mattinata del 10 febbraio, la nave per il trasporto di armamenti aveva disattivato il transponder e aveva reso non rintracciabile la rotta della flotta.

I movimenti della flotta russa

Dalla sera di martedì scorso, il cargo russo Sparta IV si è mosso nelle acque di fronte alla Sardegna in maniera “anomala”. Il cargo infatti si è mosso avanti e indietro rispetto alla costa orientale della Sardegna, prima di fronte all’Ogliastra e poi più a nord, davanti a Capo Comino. Dopo diversi giorni di navigazione e discesa sulle linee del Golfo di Orosei, infine aveva spento il tracciamento.

Nella mattina di lunedì 9 febbraio ancora una volta la nave aveva disattivato il transponder, ma i movimenti erano ormai controllati molto da vicino dalla fregata Schergat della Marina Militare italiana. Questa è sempre rimasta vicino alla flotta fantasma o flotta ombra.

Nella mattinata di lunedì, inoltre, era decollato anche un aereo militare, il Beechcraft B350ER King Air Spyder per i pattugliamenti e i monitoraggi di ampi specchi di mare. Questo ha volato in tondo sul gruppo di navi russe, per poi tornare alla base.

Le ipotesi

Non è ancora chiaro il motivo per il quale la flotta russa si trovasse al largo delle acque della Sardegna, ma sono state proposte diverse ipotesi. Dopotutto la Sardegna è considerata un nodo strategico per il controllo del Mediterraneo e la vicinanza della flotta russa e i suoi comportamenti nelle acque hanno attirato l’attenzione della Nato, che sull’isola ha diversi centri di sperimentazione militare.

Sono tre le ipotesi su cosa stesse facendo lo Sparta IV vicino alla Sardegna. La prima è un possibile trasbordo di materiali sensibili verso un’altra nave o un sottomarino russo. Dopotutto la nave è pensata per il trasporto d’armamenti.

Le altre due ipotesi vedono da una parte un’attività di intelligence marittima e dall’altra un segnale politico, una dimostrazione di forza da parte di Mosca alla Nato. Dopotutto non è la prima volta che accade e il mese scorso la nave spia Yantar era stata individuata proprio a sud della Sardegna.