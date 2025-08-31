Flottiglia umanitaria salpa per Gaza, con Global Sumud Flotilla anche Greta Thunberg che attacca i governi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall’attivista Greta Thunberg, e facente parte della Global Sumud Flotilla è partita da Barcellona con direzione Gaza. Con lo slogan “Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo”, l’obiettivo della missione è quella di “rompere il blocco illegale di Gaza, aprire un corridoio umanitario e porre fino al genocidio del popolo palestinese”.

Greta Thunberg con Global Sumud Flotilla

C’è anche Greta Thunberg a bordo della flottiglia della Global Sumud Flotilla partita da Barcellona per Gaza.

Gli organizzatori porteranno aiuti umanitari nella Striscia e hanno dichiarato di voler rompere il blocco illegale di Gaza.

Immagini da Barcellona per la partenza della flotta

La missione per Gaza

Le imbarcazioni salpano dalla Spagna e si prevede che arrivino a metà settembre. Non è stato specificato il numero di navi partecipanti ma la flotta è composta da imbarcazioni di 44 Paesi. All’iniziativa partecipano anche attivisti italiani e da Genova sono partiti diversi pacchi di derrate alimentari che arriveranno al porto di Catania, dove verranno trasferite sulle imbarcazioni italiane della flotta Global Sumud.

Secondo gli organizzatori decine di altre imbarcazioni lasceranno i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Inoltre verranno organizzate manifestazioni simultanee e altre proteste in 44 Paesi in solidarietà con il popolo palestinese. Oltre a Thunberg, membro del comitato direttivo della flottiglia, essa includerà attivisti, parlamentari europei e personaggi pubblici come l’ex sindaco di Barcellona, Ada Colau.

Alcuni attivisti hanno ribattezzato questa come la più grande missione di solidarietà della storia, hanno ribadito i suoi caratteri non violenti e l’intenzione di aiutare “i palestinesi che muoiono di fame perché c’è un governo che sta intenzionalmente facendo morire di fame quelle persone”.

L’attacco dell’attivista a governi e Israele

Global Sumud Flotilla è un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone che intende rompere il “blocco imposto da Israele” all’accesso via mare a Gaza, con l’obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza di domenica 31 agosto, Greta Thunberg ha attaccato i governi, rei di “aver fallito”, e spiegato i motivi della mobilitazione per Gaza. “La questione non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La questione riguarda la Palestina, riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari e come il mondo possa tacere. Israele è molto chiaro riguardo al suo intento genocida. Vogliono cancellare la nazione palestinese, vogliono impossessarsi della Striscia di Gaza. Se questo non spinge la gente ad agire, se questo non spinge la gente ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade, a organizzarsi, allora non so cosa lo farà”.

“Quando il mondo è in silenzio e i governanti tradiscono i palestinesi e falliscono nel prevenire un genocidio, contro uno Stato di apartheid e l’occupazione, noi ci mobilitiamo per Gaza, non c’è alternativa, sappiamo cosa è in gioco”, ha aggiunto l’attivista svedese.