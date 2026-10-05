Flydubai, copilota confessa il motivo dell'attentato fallito: "Volevo vendicare Gaza e morire da martire"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il copilota che ha tentato di dirottare il Boeing 737 Max di Flydubai diretto a Tel Aviv, in Israele, ha dichiarato che voleva “vendicare Gaza” e di voler “morire da martire. Hamam Al-Hammami ha parlato con gli inquirenti spiegando i motivi che lo hanno portato a compiere l’attentato sul volo.

La confessione del copilota

“L’ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire“, ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita Hammam Al-Hammami durante l’interrogatorio negli Emirati.

A riferirlo è stato Channel 12. In Israele, intanto, si sta cercando di capire se il pilota abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro.

ANSA

La censura militare ha autorizzato la pubblicazione della notizia che lo Shin Bet stesso (l’intelligence israeliana) sta partecipando alle indagini sul terrorista.

Indagini sul telefono del copilota

Sempre Channel 12 ha comunicato che gli investigatori sono in possesso del contenuto del telefono del pilota e quindi dispongono di tutte le informazioni del dispositivo.

Nell’ambito dell’indagine stanno esaminando e analizzando il contenuto del telefono, nel tentativo di raccogliere ulteriori informazioni.

Durante la riunione del gabinetto di sicurezza, un rappresentante del Mossad ha condiviso con i ministri alcuni dettagli dell’indagine.

Secondo due fonti presenti alla riunione, avrebbe detto: “Abbiamo scoperto che negli ultimi anni il terrorista ha visitato Paesi ostili a Israele, alcuni dei quali considerati Paesi nemici. Si trattava di visite brevi. Stiamo verificando se durante queste visite qualcuno o qualche organizzazione lo abbia manipolato, reclutato o coinvolto”.

L’emittente israeliana riporta anche che nel frattempo, le autorità degli Emirati hanno interrogato l’equipaggio di assistenti di volo presente sul volo Flydubai, escludendo la possibilità che fossero complici o abbiano tentato di aiutare il pilota-terrorista. Secondo gli investigatori emiratini, gli assistenti di volo hanno ammesso di essere stati confusi e disorientati, ma di non aver partecipato al piano.

Cosa si sa sull’attentato

Secondo indiscrezioni provenienti dagli interrogatori del copilota negli Emirati Arabi Uniti, l’uomo voleva far schiantare il volo sull’aeroporto Ben Gurion, in Israele, dopo aver ricevuto i permessi per l’atterraggio.

Dalle indagini, inoltre, sarebbe emerso che il copilota era già atterrato in quell’aeroporto più volte – le ultime a giugno e luglio – e che progettava da mesi l’attentato.

A giugno avrebbe raccolto vari elementi, mentre a luglio avrebbe pianificato di compiere l’attentato per poi cambiare idea all’ultimo perché nell’equipaggio c’era un suo amico.

Si rafforza, comunque, la pista secondo cui il copilota avrebbe agito da solo: una fonte israeliana ha detto alla Cnn che, al momento, Israele non è a conoscenza di alcun legame dell’aggressore con gruppi o governi.