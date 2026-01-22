Flying Tiger richiama bicchieri per problemi di conformità, non possono entrare in contatto con alimenti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La nota catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha provveduto al richiamo di tutti i lotti di alcuni bicchieri in vetro decorati in quanto questi presentavano problemi di conformità alla normativa europea sul contatto con gli alimenti. L’azienda consiglia di non utilizzarli più e di riconsegnarli, in modo da essere rimborsati.

Tiger richiama dei bicchieri di vetro

Flying Tiger ha richiamato alcuni bicchieri di vetro, illustrati con decorazioni floreali, poiché non erano conformi alle norme Ue che riguardano il contatto di oggetti di vetro con gli alimenti.

Il prodotto ritirato era venduto a partire dal gennaio del 2025. Quanti ne sono in possesso sono stati invitati a interrompere l’utilizzo di essi e a recarsi al negozio della catena più vicino per riconsegnarli ed essere rimborsati.

Il prodotto difettoso

Prodotto richiamato dalla catena di negozi Flying Tiger Copenhagen: è sorto infatti un problema con tutti i lotti dei bicchieri in vetro con fiori colorati commercializzati da gennaio 2025.

A essere interessati dal provvedimento sono dei bicchieri da 220 millilitri, venduti singolarmente e identificati dal codice articolo 3060031. Sono facilmente riconoscibili in quanto presentano un motivo floreale multicolore.

La decisione è arrivata dopo verifiche interne che hanno evidenziato come questi bicchieri non fossero conformi alle norme europee sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Cosa devono fare i clienti

A scopo precauzionale, la stessa catena di negozi raccomanda alla clientela di interrompere immediatamente l’uso di questi bicchieri. Anzi, si consiglia quanti siano in possesso del prodotto di restituirli, anche senza necessità di presentare lo scontrino, a qualsiasi punto vendita per ottenere un rimborso completo.

Flying Tiger, nel comunicare la notizia, ribadisce come sia “fondamentale che i nostri clienti si fidino della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti. Per questo motivo, reagiamo il più rapidamente possibile quando scopriamo prodotti non conformi alle normative di legge”. La catena spiega che sono già in corso ulteriori controlli per garantire la piena sicurezza degli articoli presenti nei negozi.

E, sempre a gennaio 2026, la stessa Flying Tiger Copenhagen ha annunciato anche un altro richiamo che, stavolta, ha riguardato un set da tè in metallo, identificato con il numero 3058431 e che veniva commercializzato dal luglio 2024. In questo caso il problema che ha spinto l’azienda a ritirare il prodotto era il fatto che piccole parti di esso potevano staccarsi dal coperchio della teiera e dagli elementi di fissaggio metallici della custodia. Queste rischiavano dunque di poter causare soffocamento, soprattutto in presenza di bambini piccoli.