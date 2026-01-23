Focolai di aviaria in aumento in Europa, virus osservato speciale col rischio del salto di specie

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Torna a salire l’allerta per la diffusione dell’aviaria in Europa. Nelle ultime settimane sono scoppiati oltre 60 nuovi focolai in diversi Paesi, alimentando il timore che il virus possa trasmettersi all’uomo. In Italia preoccupa anche l’evoluzione dell’agente patogeno, motivo per cui in alcune Regioni si va verso una vaccinazione di massa di volatili.

In quali Paesi europei ci sono i focolai di aviaria

Il primo allarme era stato diramato il 23 dicembre in un allevamento in Belgio. Da allora i casi si sono moltiplicati su gran parte del territorio europeo. Gli altri Paesi in cui sono stati segnalati focolai di aviaria sono:

Bulgaria

Danimarca

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Spagna

Svezia

Ungheria

La Commissione Ue ha fatto sapere di stare “monitorando attentamente” la situazione. Il timore degli esperti è infatti che il virus possa mutare e compiere il “salto di specie”.

Diffusione del virus dell’aviaria, quali sono i rischi per l’uomo

La preoccupazione principale degli specialisti è dunque che il virus possa aumentare il proprio potenziale rischio pandemico anche per gli esseri umani.

L’influenza aviaria può essere pericolosa per l’uomo, causando sintomi influenzali che possono evolvere in forme respiratorie gravi e potenzialmente letali.

Tuttavia i casi di contagio umano sono rari e si verificano quasi sempre a seguito di stretto contatto con animali infetti e difficilmente da persona a persona.

I rischi maggiori riguardano chi lavora a stretto contatto con volatili e altri animali, mentre carne e uova cotte sono sicure.

A tal proposito le autorità hanno rassicurato i consumatori: carni e uova restano sicure grazie ai controlli costanti.

I focolai di aviaria e la prima vaccinazione di massa in Italia

Visti i rischi e la situazione, l’Italia ha messo a punto un nuovo piano nazionale che, dalla prossima primavera, prevede la vaccinazione preventiva di massa di tacchini da ingrasso e galline ovaiole nelle zone considerate più a rischio.

Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna saranno le prime tre Regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale contro il virus H5N1, considerato il più pericoloso tra i responsabili dell’aviaria.

Il vaccino è stato sviluppato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe). Il periodo di sperimentazione è durato circa un anno.

La vaccinazione di massa di volatili era finora stata sperimentata soltanto in Francia. La decisione è stata presa anche per il costo economico, morale e ambientale dell’eventuale abbattimento di milioni di animali.