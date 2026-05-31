Focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Hondius, via libera definitivo: l'imbarcazione torna a navigare

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La nave da crociera olandese Hondius ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per poter tornare a navigare a seguito del grave focolaio di hantavirus emerso a bordo nelle scorse settimane. L’agenzia sanitaria municipale GGD Rotterdam-Rijnmond ha comunicato di aver completato l’ultima ispezione sull’imbarcazione, confermando che la struttura è stata interamente pulita e disinfettata secondo le rigide linee guida del servizio sanitario locale.

Hantavirus, la nave Hondius torna a navigare

Come riporta Il Post, gli interventi di sanificazione approfondita si sono conclusi nel porto di Rotterdam, dove la Hondius era stata appositamente trasferita il 18 maggio con a bordo soltanto due medici e 25 membri dell’equipaggio costretti a osservare un periodo di quarantena.

In realtà, il rientro dell’imbarcazione nel suo porto d’origine a Vlissingen era previsto già per i giorni scorsi, ma l’autorità sanitaria ha preferito rimandare il via libera a sabato 30 maggio ritenendo necessario un ulteriore e più accurato ciclo di pulizia.

Venerdì 29 si è svolta l’ispezione finale che ha accertato la totale efficacia dei lavori di disinfezione.

La società armatrice Oceanwide Expeditions ha confermato che i programmi per la ripartenza si stanno svolgendo esattamente come previsto.

La nave lascerà ufficialmente il porto di Rotterdam il 5 giugno per dirigersi verso Longyearbyen, situata nelle isole Svalbard. Proprio in questa località dell’oceano Artico, il 13 giugno, è formalmente programmata la partenza della prima nuova crociera della stagione.

L’evoluzione del focolaio

La crisi sanitaria era cominciata dopo che la Hondius era salpata il primo aprile da Ushuaia, nell’estremo sud dell’Argentina, con 149 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Durante la navigazione, il virus ha iniziato a diffondersi provocando la morte di un passeggero olandese per gravi problemi respiratori, seguito a distanza di due giorni dal decesso della moglie.

Il 2 maggio è stata registrata una terza vittima, costringendo la nave a fare tappa prima a Capo Verde e poi a Tenerife, nelle isole Canarie, dove si è provveduto allo sbarco immediato e al successivo rimpatrio di tutti i viaggiatori.

I dati diffusi dall’Oms

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’epidemia a bordo ha causato complessivamente tre decessi e 13 casi accertati di contagio.

Tra le persone colpite figura anche un cittadino svizzero che aveva sviluppato la malattia dopo il suo rientro in patria; l’uomo è stato curato ed è felicemente guarito.

Gli accertamenti medici hanno stabilito che l’infezione è stata causata dalla variante Andes dell’hantavirus, un ceppo diffuso prevalentemente in Sud America che ha la rara caratteristica di potersi trasmettere da persona a persona tramite contatto stretto, sebbene il contagio non avvenga con la stessa facilità di altre patologie respiratorie come l’influenza o il Covid.