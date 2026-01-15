Focolaio di norovirus sulla nave da crociera ai Caraibi, quasi 100 casi: Bassetti spiega come si trasmette

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

In un post su Facebook, l’infettivologo Matteo Bassetti ha parlato di quasi cento persone rimaste coinvolte in un focolaio di infezione gastrointestinale da norovirus a bordo della nave Rotterdam durante una crociera di capodanno nei Caraibi. Lo specialista spiega come si trasmette e quali sono i sintomi.

Matteo Bassetti sul Norovirus

Matteo Bassetti, nel riportare la notizia del focolaio di Norovirus che si è diffuso su una nave da crociera, ha sottolineato che, secondo i dati riportati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il personale di bordo ha attuato protocolli di isolamento e intensificato le operazioni di disinfezione per contenere la diffusione del patogeno.

L’infettivologo, in un post su Facebook, ha spiegato che “il norovirus è un agente virale estremamente contagioso ed è riconosciuto a livello globale come una delle principali cause di gastroenterite acuta soprattutto in ambienti chiusi e ristretti come navi da crociera e scuole”.

“La sua capacità di provocare focolai epidemici – ha proseguito lo specialista – risiede in una carica infettante molto bassa, poiché bastano poche particelle virali per innescare l’infezione in un ospite sano”.

Il virus si trasmette principalmente per via oro-fecale, attraverso il contatto diretto con persone infette, il consumo di acqua o alimenti contaminati e la persistenza del patogeno su superfici inerti.

Riguardo ai sintomi, Bassetti ha spiegato che solitamente si ha diarrea e vomito per qualche giorno e non si verificano casi gravi.

Cosa è successo sulla nave da crociera

Nel periodo di Capodanno, sulla nave Rotterdam della compagnia Holland America, nel corso di una crociera ai Caraibi, passeggeri ed equipaggio sono stati colpiti da norovirus.

L’imbarcazione era salpata da Fort Lauderdale il 28 dicembre per poi rientrare venerdì 9 gennaio nel medesimo porto, dopo le tappe tra Curaçao, Colombia, Costa Rica e Giamaica.

Secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), su un totale di 2.593 passeggeri e 1.005 membri dell’equipaggio, 94 persone hanno riportato disturbi legati al norovirus.

L’infezione provoca gastroenterite acuta, con sintomi come vomito, diarrea, nausea e crampi addominali. Nella maggior parte dei casi le persone colpite guariscono entro tre giorni, ma il virus rimane altamente contagioso anche dopo la scomparsa dei sintomi.

Come evitare il virus

Secondo l’Istituto superiore di sanità, per evitare la diffusione del norovirus sono necessarie “rigorose misure igieniche nella manipolazione e distribuzione di cibi e bevande”.

Questo tipo di agente patogeno è piuttosto resistente nell’ambiente, sopravvive a temperature sopra i 60°C e anche in presenza di cloro, normalmente utilizzato per disinfettare le acque potabili.

Dopo aver notificato la diffusione dell’epidemia a bordo, la compagnia della nave Rotterdam ha avviato procedure di pulizia e disinfezione intensificate; raccolta e analisi di feci dai pazienti con i sintomi gastrointestinali; isolamento di passeggeri e componenti dell’equipaggio colpiti; consultazione con Vsp sulle procedure di pulizia e sanificazione, e segnalazione dei casi di malattia.