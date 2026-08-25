Focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina legale di Milano, diversi casi tra medici specializzandi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

All’istituto di Medicina legale di Milano è emerso un focolaio di tubercolosi. La conferma è arrivata dopo dei test, che hanno confermato 8 casi identificati, di cui 4 scoperti attraverso gli screening. Tutte le persone coinvolte si trovano in cura. Nessuna è ricoverata. Altre 7 sono risultate positive a due test che hanno appurato che c’è stato il contatto con il batterio.

Tubercolosi a Milano all’Istituto di Medicina legale: in 8 hanno sviluppato la malattia

A essere stati contagiati sono stati alcuni medici specializzandi, che stanno completando la formazione dopo la laurea, oltre a medici specialisti e altro personale. Lo riferisce Il Corriere della Sera.

In totale 8 persone hanno già sviluppato la malattia; 7 sono positive a due test che hanno fatto emergere il contatto con il batterio. 4 tra quelle che hanno sviluppato la malattia sarebbero state ricoverate in precedenza.

ANSA

Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto riferisce l’Associazione liberi specializzandi (Als), la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente.

Als e i dubbi sul rispetto dei protocolli: “Seria preoccupazione”

Il presidente Massimo Minerva, dopo essere stato messo al corrente di segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli, ha scritto alla rettrice dell’Università Statale Marina Brambilla (a cui fa capo la Scuola di specializzazione in Medicina legale) e all’Ispettorato del lavoro.

Il focolaio “suscita seria preoccupazione sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei medici in formazione specialistica”, ha messo nero su bianco Minerva, scrivendo 12 pagine con resoconti e possibili violazioni.

Si è posta particolare attenzione a una “autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi, alla quale hanno partecipato più medici specializzandi”.

Dopo questo episodio sono state rilevate le prime positività alla tubercolosi. Secondo Minerva, il numero degli infettati spinge a pensare che la medesima fonte abbia dato il via ai contagi sul posto di lavoro.

E ancora, Minerva ipotizza che non siano stati “specificamente valutati i rischi biologici connessi alle funzioni degli specializzandi”.

Un altro elemento finito sotto la lente di ingrandimento è la sala in cui è stata effettuata l’autopsia, dove non ci sarebbero una cappa o un sistema di aspirazione degli aerosol adeguati.

Minerva è anche preoccupato per il presunto mancato coinvolgimento del medico competente. Gli specializzandi avrebbero infatti chiesto se dovessero essere visitati da lui, alla luce del focolaio.

Minerva annuncia un esposto ai carabinieri

La segreteria della Scuola di specializzazione ha chiarito l’iter previsto per il riconoscimento di una malattia professionale, precisando che il certificato necessario per il rientro al lavoro deve essere rilasciato dal Centro pneumologico che ha in cura i contagiati. Il coinvolgimento del medico competente, invece, sarebbe previsto solo dopo 60 giorni di assenza.

Minerva, menzionando norme e leggi, ha manifestato palese contrarietà alla risposta ricevuta. “Per quanto ci risulta – ha evidenziato – gli specializzandi interessati hanno ripreso o proseguito la propria attività senza aver presentato la certificazione”. Nel complesso il presidente dell’Als ha chiesto chiarimenti su 22 punti ed ha annunciato un esposto ai carabinieri.

La Statale, come riferisce Il Corriere della Sera, “assicura la massima attenzione a quanto segnalato da Als; ha avviato le opportune verifiche istruttorie per ricostruire quanto accaduto, coinvolgendo le diverse strutture competenti. In tale ambito è stato già attivato il raccordo con le autorità sanitarie e di vigilanza per gli approfondimenti interni necessari alla completa ricostruzione del quadro informativo e documentale”.

L’Ats ha infine sottolineato che “sono in corso le indagini per risalire alla fonte del contagio e verificare l’attuazione delle misure di prevenzione”.

“Continua l’attività di sorveglianza sanitaria”, in collaborazione con il centro di riferimento di Villa Marelli del Niguarda, hanno concluso dall’Ats.