Focus ascolti tv sui debutti di Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, perché si parla di dati impensabili

La sfida degli ascolti tv tra Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle è stata vinta nettamente dal talent show di Canale 5. Un risultato inatteso. Gli analisti pronosticavano un testa a testa. Veniva anzi dato leggermente favorito il programma di Milly Carlucci, forte della presenza di Barbara D’Urso nel cast. E invece il team di Maria De Filippi, che ha arruolato nella sua scuderia Paolo Bonolis, ha trionfato agevolmente.

Ascolti tv, focus sull’esordio di Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle

Sabato 27 settembre 2025, Ballando con le Stelle ha avuto 2.994.000 spettatori pari al 23% di share, andando in onda dalle 20:41 alle 1:11. Su Canale5, la prima puntata di Tú Sí Que Vales ha intercettato 4.024.000 spettatori con uno share del 28.5%, venendo trasmessa dalle 21:31 alle 00:11.

Sui numeri assoluti c’è stata una forbice di oltre 1 milione di utenti. Come si diceva, un divario impensabile prima della messa in onda.

L’esito degli ascolti tv è stato ancor più sorprendente se si considera che cosa è accaduto al debutto dei due programmi lo scorso anno.

I debutti del 2024

Tú Sí Que Vales esordì il 21 settembre 2024, ottenendo 3.636.000 spettatori con uno share del 28.5%. Allora, però, non si scontrò con Ballando con le Stelle – che iniziò la settimana successiva – bensì con il più abbordabile Chi Può Batterci?, che conquistò 2.117.000 spettatori pari al 15.7% di share.

In altre parole, lo show di Maria De Filippi, al debutto nel 2025, ha fatto meglio dello scorso anno, nonostante la concorrenza più agguerrita, rappresentata appunto da Ballando con le Stelle che, quest’anno, ha esordito nella stessa data del competitor.

Per capire il tonfo di Ballando, basta confrontare i dati con l’esordio di 12 mesi fa. La prima puntata del 28 settembre 2024 ebbe 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share nel programma vero e proprio.

Tú Sí Que Vales, che era giunto alla seconda puntata, il 28 settembre 2024 raccolse 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5%. Vale a dire che trionfò lo show di Milly Carlucci, seppur per poco.

L'”effetto D’Urso” meno premiato dell'”effetto” Bonolis

Nel debutto della nuova stagione, Ballando è addirittura finito sotto la soglia dei 3 milioni di utenti (2.994.000 spettatori, per la precisione). Non un flop assoluto, ma certamente un dato inaspettato.

Tra l'”effetto” D’Urso, pezzo pregiato del cast di Ballando, e l'”effetto” Bonolis, che ha sostituito a Tú Sí Que Vales Gerry Scotti, ha funzionato di più quest’ultimo.

Opportuno rimarcare che le riflessioni sugli ascolti dei due programmi sono inevitabilmente parziali. Sarà curioso vedere se nelle prossime settimane Milly Carlucci riuscirà a rimontare.