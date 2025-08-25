Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 20 indagati e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri tra San Severo e Termoli, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Foggia e ha visto coinvolti militari delle province di Foggia e Campobasso, con il supporto delle compagnie locali. I fatti si sono svolti tra luglio e settembre 2024 in diverse regioni del Centro-Sud Italia, con l’obiettivo di contrastare il mercato illecito delle auto rubate e dei relativi pezzi di ricambio.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura. L’inchiesta rappresenta la prosecuzione di un’operazione già avviata nel febbraio 2024 dalla Compagnia di San Severo, che aveva portato all’arresto di 19 persone per associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione, riciclaggio di autoveicoli e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo quell’operazione, le successive investigazioni hanno permesso di accertare che tre arrestati avevano continuato a gestire attività criminali anche dal carcere e poi dagli arresti domiciliari, riorganizzando la rete per alimentare il mercato illecito delle auto rubate.

Due gruppi criminali e il modus operandi

Le attività investigative hanno documentato l’esistenza di due distinti gruppi criminali specializzati nel furto di veicoli. I mezzi rubati venivano trasportati a San Severo o in centri limitrofi, dove erano rivenduti o smontati per la vendita dei pezzi di ricambio. Il monitoraggio di officine meccaniche e autodemolizioni vicine agli indagati ha permesso di ricostruire le modalità di occultamento delle auto e lo smontaggio delle parti, spesso effettuati in un sito abusivo. Gli investigatori hanno anche accertato l’uso di tecniche per alterare telai e targhe, come la punzonatura e la smerigliatura, per rendere difficile l’identificazione dei veicoli rubati.

Le regioni coinvolte e i numeri dell’operazione

Nel provvedimento eseguito sono stati contestati complessivamente 28 episodi di furto – sia consumato che tentato – di autovetture e veicoli commerciali, avvenuti tra luglio e settembre 2024 in diverse regioni: Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania. Gli indagati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero agito su commissione, utilizzando strumenti specifici come centraline OBD e attrezzi da scasso, ricevendo un compenso di 100 euro per ogni auto rubata.

Fermati, sequestri e denunce

Durante le indagini, i Carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due persone, bloccate dopo un inseguimento a bordo di un’auto di grossa cilindrata risultata rubata. Sono state inoltre deferite in stato di libertà 7 persone per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’operazione ha portato al sequestro di 24 veicoli, 8 furgoni, motori e parti meccaniche di decine di autovetture, per un valore complessivo stimato in 1 milione di euro. A San Severo è stato sequestrato anche un capannone utilizzato per lo smontaggio dei mezzi rubati.

Un tragico episodio e altri dettagli emersi

Le indagini hanno permesso di ricostruire anche il furto di un’auto da parte di un minorenne foggiano, tragicamente deceduto in un incidente stradale mentre era alla guida del veicolo appena rubato. Il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto durante una diretta su un social network. Inoltre, è stata accertata la detenzione illecita di una pistola clandestina, completa di munizionamento, da parte di uno degli indagati.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Dei 20 indagati, 7 sono stati condotti in carcere, 4 sono stati posti agli arresti domiciliari e ad altri 9 è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalle autorità, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il contesto territoriale e la lotta ai reati predatori

L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta ai reati predatori che colpiscono il settore automobilistico nelle province di Foggia e Campobasso, territori già segnati da episodi di furto e ricettazione. Le attività investigative hanno evidenziato la capacità delle organizzazioni criminali di riorganizzarsi anche dopo arresti e misure restrittive, sfruttando la complicità di officine e demolitori per alimentare un mercato parallelo di auto e pezzi di ricambio rubati.

Collaborazione tra le forze dell’ordine e la magistratura

Il successo dell’operazione è stato reso possibile dalla stretta collaborazione tra le compagnie dei Carabinieri di San Severo e Termoli, la Procura della Repubblica di Foggia e il G.I.P. del Tribunale locale. L’inchiesta ha richiesto mesi di indagini, appostamenti e monitoraggi, oltre all’analisi di numerosi elementi raccolti sul campo e attraverso attività tecniche.

Le reazioni delle istituzioni e il futuro delle indagini

Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui reati che minacciano la sicurezza dei cittadini e l’economia locale. L’operazione ha permesso di smantellare due gruppi criminali ben organizzati, ma le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre realtà criminali attive sul territorio nazionale.

Conclusioni

La vasta operazione condotta tra Foggia e le province limitrofe rappresenta un duro colpo alle organizzazioni dedite ai furti e al riciclaggio di veicoli. Il sequestro di numerosi mezzi, la scoperta di un capannone adibito allo smontaggio e la contestazione di 28 episodi di furto testimoniano l’efficacia dell’azione investigativa. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per prevenire e contrastare fenomeni criminali che minano la sicurezza e la legalità nelle comunità locali.

