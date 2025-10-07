Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eccellente all’alba di oggi, 7 ottobre, dai Carabinieri del GIS nella periferia di Foggia. Leonardo Gesualdo, 39enne esponente di spicco della “Società foggiana”, è stato sorpreso nel suo rifugio dopo 5 anni di latitanza. L’uomo, già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. L’operazione è stata resa possibile grazie a mesi di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Il blitz all’alba: la cattura del latitante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione decisiva è scattata nelle prime ore di questa mattina, quando i reparti speciali dell’Arma hanno fatto irruzione in un edificio situato nella periferia di Foggia. All’interno dell’appartamento è stato individuato Leonardo Gesualdo, 39enne noto alle forze dell’ordine e considerato uno dei principali esponenti della “Società foggiana”, organizzazione criminale radicata nel territorio pugliese.

Una lunga latitanza durata cinque anni

Gesualdo era ricercato dal 2020, dopo essere stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. La sua fuga era durata 5 anni, durante i quali aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendo particolarmente complesso il lavoro degli investigatori. Solo negli ultimi giorni, grazie a un’intensa attività di intelligence e pedinamenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia sono riusciti a localizzare il covo dove il latitante si nascondeva.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sotto la guida del Procuratore Roberto Rossi. Il lavoro sinergico tra le forze dell’ordine e la magistratura ha permesso di stringere il cerchio attorno a Gesualdo, fino a individuare con precisione il suo nascondiglio. La collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e la DDA si è rivelata determinante per il successo dell’operazione.

La dinamica dell’arresto

Il blitz è stato caratterizzato da un’azione rapida e decisa. Le teste di cuoio del GIS hanno fatto irruzione nell’edificio, sorprendendo Gesualdo nel sonno. L’uomo, colto di sorpresa dalle esplosioni che hanno accompagnato l’ingresso degli agenti, ha scelto di arrendersi senza opporre resistenza. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore con sei colpi, in possesso del latitante.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Gesualdo era già stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, reato che lo aveva portato a darsi alla fuga nel 2020. Al momento dell’arresto, è stato colto in flagranza di reato per il possesso dell’arma clandestina. Tuttavia, come sottolineato dalle autorità, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le prossime tappe dell’inchiesta

Nei prossimi giorni, Gesualdo sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. La sua posizione sarà valutata alla luce delle nuove contestazioni emerse durante il blitz, in particolare il possesso della pistola con matricola abrasa. Gli inquirenti stanno inoltre approfondendo i legami tra il latitante e altri membri della “Società foggiana”, per ricostruire la rete di protezione che gli ha consentito di sfuggire alla cattura per 5 anni. L’arresto di Leonardo Gesualdo rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio di Foggia.

