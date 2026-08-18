Foggia, delfini a pochi metri dalla costa: il video dell'avvistamento a Marina di Lesina
Bagnanti incantati a Marina di Lesina: delfini danzano tra le onde, un'esperienza indimenticabile!
Nel pomeriggio di ieri, 17 agosto, i bagnanti delle spiagge di Marina di Lesina, provincia di Foggia, hanno potuto assistere allo spettacolo di salti e acrobazie di una coppia di delfini a poche centinaia di metri dalla costa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.