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Foggia, delfini a pochi metri dalla costa: il video dell'avvistamento a Marina di Lesina

Bagnanti incantati a Marina di Lesina: delfini danzano tra le onde, un'esperienza indimenticabile!

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Nel pomeriggio di ieri, 17 agosto, i bagnanti delle spiagge di Marina di Lesina, provincia di Foggia, hanno potuto assistere allo spettacolo di salti e acrobazie di una coppia di delfini a poche centinaia di metri dalla costa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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