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È stata arrestata una quarantenne residente a Rimini dopo aver molestato i passeggeri di un treno e aver opposto resistenza agli agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia. La donna, con precedenti di polizia, è stata fermata per aver dichiarato false generalità, oltraggiato i poliziotti e commesso furto e danneggiamento negli uffici della Polizia. L’arresto è stato eseguito dopo l’arrivo del treno alla stazione di Foggia.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a seguito di una richiesta di intervento da parte del capotreno di un convoglio proveniente dal nord Italia. La donna, già nota alle forze dell’ordine per svariati precedenti, viaggiava senza biglietto e ha iniziato a molestare insistentemente gli altri passeggeri durante il viaggio.

Il capotreno, trovandosi in difficoltà a causa del comportamento della viaggiatrice, ha chiesto l’intervento degli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia. All’arrivo del treno in stazione, la quarantenne ha reagito in modo aggressivo alla vista degli agenti, rivolgendosi a loro con frasi oltraggiose e opponendo resistenza alle operazioni di identificazione.

False generalità e reati commessi negli uffici di polizia

Accompagnata negli uffici della Polizia Ferroviaria, la donna ha continuato a ostacolare le procedure dichiarando false attestazioni sulla propria identità personale. Durante il controllo, si è resa responsabile di danneggiamento rompendo il vetro di una porta degli uffici e ha commesso un furto appropriandosi con destrezza del telefono cellulare di uno degli agenti impegnati nell’identificazione.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Dopo l’esatta identificazione tramite fotosegnalamento, la quarantenne è stata tratta in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associata presso la casa circondariale di Foggia. La posizione della donna è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

IPA