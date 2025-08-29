Foggia, due locali chiusi dal questore: disturbo della quiete pubblica tra schiamazzi e degrado notturno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due provvedimenti di sospensione delle licenze il bilancio dei controlli amministrativi condotti dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia nella provincia di Foggia. I provvedimenti sono stati adottati per contrastare situazioni di disturbo della quiete pubblica e per prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Gli esercizi commerciali coinvolti si trovano nei comuni di Accadia e Peschici, dove sono state riscontrate reiterate violazioni e comportamenti pericolosi. Le sospensioni sono state notificate ai titolari nella giornata odierna, come disposto dal Questore di Foggia su proposta dei Carabinieri.

Controlli amministrativi a tappeto in tutta la provincia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli amministrativi su tutto il territorio provinciale di Foggia. L’obiettivo delle operazioni è quello di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza della popolazione, rispondendo alle richieste di maggiore tutela provenienti dai cittadini. Le attività di verifica hanno coinvolto numerosi esercizi commerciali, con particolare attenzione ai locali pubblici che rappresentano punti di aggregazione.

Accadia: sospensione della licenza per dieci giorni a un esercizio commerciale

Nel comune di Accadia, il titolare di un esercizio commerciale ha ricevuto la notifica di un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è stato firmato dal Questore di Foggia su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Accadia. La decisione è arrivata dopo una lunga serie di controlli che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali e considerate pericolose. Questa situazione è stata ritenuta una minaccia concreta per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Disturbo della quiete pubblica e richieste di intervento

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute innumerevoli richieste di intervento presso l’esercizio commerciale di Accadia per episodi di disturbo della quiete pubblica. In particolare, sono stati segnalati schiamazzi e emissioni sonore moleste nelle ore serali e notturne, che hanno turbato la tranquillità dei residenti. Gli accertamenti hanno confermato che il locale rappresentava un fattore di rischio per la serenità della comunità, rendendo necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Peschici: sospensione della licenza per inosservanza delle ordinanze

Un secondo provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato nella giornata odierna al titolare di un esercizio commerciale situato a Peschici. In questo caso, il Questore di Foggia ha agito su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose inosservanze dell’ordinanza sindacale che regola le emissioni sonore nelle ore notturne. Le violazioni hanno generato situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e hanno contribuito al degrado e all’incuria del territorio, costringendo le forze dell’ordine a intervenire ripetutamente per disturbo della quiete pubblica.

La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno a proseguire l’attività di prevenzione e controllo su tutto il territorio provinciale. Le operazioni di verifica continueranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare e sanzionare tempestivamente ogni forma di illecito o di disturbo alla quiete pubblica. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a collaborare attivamente, segnalando situazioni sospette e contribuendo così a rendere più sicuri i centri urbani della provincia di Foggia.

IPA