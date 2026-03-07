Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l’amica ha un sospetto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cresce l’apprensione per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa a Foggia di cui non si hanno tracce da lunedì 2 marzo. Bracciante agricola, nelle ultime settimane, come confermato da una sua amica, la giovane aveva iniziato a prostituirsi. Le ricerche stanno andando avanti da giorni ma non hanno portato a risultati, nonostante sia stato rinvenuto il suo cellulare.

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza romena di 21 anni, di cui non si hanno più notizie dal 2 marzo. Gli investigatori stanno cercando tracce nelle campagne della zona in cui viveva e setacciando il telefono che è stato ritrovato in strada ma finora le piste battute non hanno portato a grossi risultati.

Gli inquirenti stanno provando a ottenere quante più informazioni utili a ricostruire gli ultimi suoi spostamenti e chiarire cosa possa esserle accaduto. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno ispezionato un grande vascone usato per l’irrigazione e alcuni pozzi, invano.

Chi è la ragazza scomparsa

Elena è alta circa un metro e 65 centimetri, ha corporatura normale, occhi e capelli castani. L’ultima volta in cui è stata vista indossava una maglia marrone e pantaloni e scarpe nere. È orfana e non ha fratelli e sorelle. Era arrivata in Puglia solo tre mesi prima, insieme a una sua amica connazionale.

È stata proprio lei a dare l’allarme e a denunciarne la scomparsa. Da allora la prefettura ha diffuso una sua foto e chiesto a chiunque venisse in possesso di notizie che la riguardano di mettersi subito in contatto con il 112.

Nella denuncia, l’amica ha spiegato come, nelle settimane precedenti alla scomparsa, alcuni uomini le avrebbero importunate. I sospetti si sarebbero concentrati principalmente su un uomo dell’Est Europa che nei giorni precedenti l’avrebbe avvicinata.

Le prime ricostruzioni e le piste degli investigatori

Arrivata da poche settimane a Foggia, in Puglia, Elena aveva cominciato a lavorare come bracciante agricola. Nelle ultime settimane, poi, la ragazza avrebbe iniziato a prostituirsi per far fronte a difficoltà economiche.

A raccontarlo sarebbe stata proprio l’amica della ragazza nonché sua coinquilina. La stessa è stata l’ultima persona a vederla, prima della scomparsa. La mattina del 2 marzo le due sarebbero arrivate, infatti, insieme nei pressi della statale 16 per San Severo e si sarebbero date appuntamento al termine della mattinata per rincasare.

Non avendo però più notizie di Elena, l’amica ha provato a rintracciarla, invano. Nelle ore successive alla sua scomparsa, gli agenti hanno rinvenuto il cellulare della giovane sul ciglio di una strada dove la ragazza si prostituiva.