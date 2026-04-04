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Eseguito un arresto per furto aggravato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia. Un 32enne è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre un telefono cellulare a un altro paziente, approfittando di un momento di distrazione. L’arresto è stato convalidato nei giorni successivi dall’Autorità Giudiziaria.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto presso il Posto di Polizia degli Ospedali Riuniti di Foggia. Gli agenti, grazie alla visione in tempo reale delle immagini di videosorveglianza e con la collaborazione del personale di vigilanza, hanno notato il comportamento sospetto del 32enne. L’uomo si è avvicinato al letto di un altro paziente e, rovistando nello zaino di quest’ultimo, ha sottratto un telefono cellulare.

La dinamica del furto e il recupero della refurtiva

L’azione è stata immediatamente rilevata dagli operatori di sicurezza, che hanno prontamente fermato il sospettato. Sottoposto a perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso del telefono appena rubato, che è stato subito restituito al legittimo proprietario. Durante la stessa perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche un giubbotto risultato oggetto di furto la sera precedente, sempre all’interno della sala d’attesa del Pronto Soccorso.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

In seguito ai fatti, il 32enne è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale locale. Nei giorni successivi, l’arresto è stato convalidato, confermando la gravità delle accuse a suo carico.

IPA