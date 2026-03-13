Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Indagati due imprenditori e un dirigente pubblico a Foggia, dove sono stati sequestrati 700.000 euro dalla Guardia di Finanza che ha condotto un’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, riguardante presunte irregolarità in appalti pubblici per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di infrastrutture.

Le indagini e le perquisizioni: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, nei confronti di diversi soggetti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nell’ambito di un’inchiesta su presunte frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato.

Gli episodi contestati e i soggetti coinvolti

Le vicende oggetto di indagine riguardano presunti episodi fraudolenti che sarebbero stati commessi durante l’esecuzione di numerosi appalti pubblici su tutto il territorio provinciale. In particolare, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su interventi di ammodernamento e messa in sicurezza di strade e impianti fognari. Le operazioni hanno coinvolto due imprenditori e un dirigente pubblico del Comune del capoluogo dauno, i cui ruoli sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Il sequestro e il materiale acquisito

Durante le perquisizioni, effettuate anche con l’ausilio delle unità cinofile “cash dog”, sono stati sequestrati 700.000 euro in contanti. Parallelamente, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e della Compagnia di San Severo hanno acquisito una vasta documentazione relativa alle procedure di gara oggetto delle indagini. Il materiale è stato raccolto presso undici Comuni della provincia, in qualità di strutture appaltanti dei contratti sotto esame.

Il ruolo della Guardia di Finanza e il quadro delle indagini

L’operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria impegnata nella tutela degli interessi dello Stato e della collettività. L’attività si inserisce nel costante impegno del Corpo per contrastare gli illeciti nel settore della spesa pubblica e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

