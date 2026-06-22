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Un uomo deferito per ricettazione a Foggia, dove materiale informatico sottratto a una donna è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione della vittima e all’utilizzo di strumenti tecnologici per la localizzazione del dispositivo rubato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Foggia ha portato a termine un’operazione che ha permesso di individuare e recuperare materiale informatico trafugato poche ore prima a una cittadina residente nella stessa città.

La denuncia e l’avvio delle indagini

L’azione delle forze dell’ordine ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, alla quale erano stati sottratti una borsa contenente documenti di identità, carte di pagamento, denaro contante e un dispositivo Apple iPad. La segnalazione tempestiva ha consentito agli specialisti della SOSC di attivarsi immediatamente per rintracciare la refurtiva.

La localizzazione del dispositivo rubato

Grazie alla collaborazione della donna derubata e all’utilizzo dell’applicazione “Dov’è”, gli agenti hanno monitorato in tempo reale la posizione del device sottratto. Questo strumento ha permesso di individuare con precisione il luogo in cui l’iPad era stato nascosto.

Il recupero della refurtiva

Gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica si sono recati immediatamente sul posto segnalato dall’applicazione. All’interno di un container occupato da un uomo, sono stati rinvenuti l’iPad e altri effetti personali appartenenti alla vittima. Tutti gli oggetti recuperati sono stati successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

L’identificazione e il deferimento dell’indagato

L’uomo trovato in possesso del materiale rubato è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalla Polizia di Stato, nei confronti dell’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA