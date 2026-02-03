Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro indagati e 1,4 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito nella provincia di Foggia, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura locale, dopo che sono emersi elementi indiziari relativi a un sofisticato meccanismo di frode volto a ottenere indebitamente l’Assegno Unico Universale.

Il sistema fraudolento: identità fittizie e documenti falsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da una segnalazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Andria. Gli investigatori hanno ricostruito un complesso disegno criminoso che ha coinvolto, oltre ai quattro principali indagati, anche un dipendente dell’Anagrafe di un Comune della provincia di Barletta Andria Trani e un dipendente di un Centro di Assistenza Fiscale di Foggia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di accertare che il dipendente comunale ha creato, senza alcuna richiesta formale, le residenze anagrafiche per 59 donne di presunta nazionalità rumena. Per ciascuna di esse sono state rilasciate carte di identità false, senza che venissero rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Gli inquirenti ritengono che i volti e i nomi delle donne siano stati generati tramite l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, come confermato anche dalla collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Trinitapoli e le autorità estere, che hanno accertato l’inesistenza delle persone coinvolte.

Contratti di lavoro fittizi e richieste all’INPS

Una volta create le identità fasulle, sono stati stipulati altrettanti contratti di lavoro fittizi presso due imprese agricole di Cerignola. Questa documentazione è servita a certificare i requisiti necessari per avanzare le richieste dell’Assegno Unico Universale all’INPS. Le domande sono state presentate dal dipendente del C.A.F. di Foggia, indicando per ciascuna donna almeno 5/6 figli a carico, così da ottenere il massimo importo mensile previsto dalla misura di sostegno.

Il prelievo delle somme e il sequestro dei beni

Il piano criminoso si è perfezionato con l’attivazione di 59 carte PostePay intestate alle donne inesistenti. Gli importi, accreditati mensilmente dall’INPS – in media circa 2.300 euro per ogni nucleo familiare fittizio – venivano poi prelevati periodicamente presso gli sportelli Postamat da altri due complici, identificati dagli investigatori durante le operazioni agli ATM.

Il sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, ha riguardato non solo le somme liquide presenti sui conti bancari, ma anche autovetture, beni immobili e mobili per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni locali e personali nei confronti dei quattro indagati, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 immobili, 1 autovettura, denaro contante, 92 conti corrente, oggetti d’oro e altri beni di valore.

Le accuse e le contestazioni della Procura

La Procura della Repubblica di Foggia ha contestato ai quattro indagati i reati di truffa aggravata in concorso e, al dipendente comunale, anche la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Gli elementi raccolti sono stati ritenuti sufficienti per richiedere e ottenere il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca dei beni riconducibili agli indagati.

