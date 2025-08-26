Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto: un cittadino gambiano di 24 anni è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria di Foggia dopo aver sottratto la borsa a una viaggiatrice settantenne. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato riconosciuto dalla vittima e condotto in carcere. L’episodio è avvenuto nella stazione ferroviaria della città pugliese, dove sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità.

Le indagini della Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 1° agosto si è conclusa un’importante attività investigativa condotta dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia. Gli operatori hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino originario del Gambia, di 24 anni, senza una residenza stabile in Italia. L’uomo è stato individuato come presunto autore di un furto con strappo avvenuto nella stazione ferroviaria della città.

La dinamica del furto

L’episodio si è verificato nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, intorno alle 03:00. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe avvicinato una viaggiatrice di 70 anni in transito nella stazione di Foggia e, approfittando di un momento di distrazione, le avrebbe sottratto con forza la borsa. La vittima, ancora scossa per l’accaduto, ha immediatamente denunciato il borseggio alle autorità competenti, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore.

Il riconoscimento e il fermo

Grazie alle informazioni raccolte e alla collaborazione della vittima, la Polizia Ferroviaria ha avviato una rapida attività di indagine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto con strappo nella stessa stazione, tra cui uno avvenuto il 23 luglio, è stato riconosciuto dalla donna derubata. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nella tarda serata del 1° agosto e lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

I precedenti e la situazione giudiziaria

L’indagato, secondo quanto riferito dalla Polizia, era già stato segnalato per reati analoghi commessi nella stazione ferroviaria di Foggia. In particolare, il 23 luglio scorso si era reso protagonista di un altro furto con strappo ai danni di un viaggiatore. Dopo il fermo, il cittadino gambiano è stato accompagnato presso il carcere di Foggia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà valutare la sua posizione.

