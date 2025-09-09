Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti della Squadra mobile della Polizia di Stato, che ha smantellato una rete dedita al traffico illecito di esplosivi a Foggia. L’indagine, avviata nei mesi scorsi, ha portato alla luce un’attività di rivendita clandestina di materiale esplosivo, coinvolgendo anche un’associazione di promozione sociale.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha permesso di identificare un giovane di 20 anni come figura centrale nell’organizzazione. Il ragazzo, insieme alla compagna e ad altri quattro complici, avrebbe gestito per mesi una fiorente attività di vendita illegale di esplosivi. Gli acquisti sarebbero stati effettuati tra settembre e dicembre dello scorso anno, rifornendosi da un altro soggetto residente nella provincia di Potenza. Il materiale, privo di qualsiasi omologazione, veniva poi distribuito a terzi, alimentando un mercato nero particolarmente pericoloso.

Quantità e pericolosità degli esplosivi sequestrati

Gli investigatori hanno stimato che almeno 12.240 esplosivi siano stati introdotti e poi distribuiti a Foggia. Questi manufatti, non solo erano sprovvisti di regolare certificazione, ma presentavano anche un elevato rischio detonante. Le modalità di detenzione e conservazione degli ordigni li rendevano estremamente pericolosi, con una potenzialità offensiva e distruttiva definita “micidiale” dagli inquirenti.

Esplosioni in città e intervento della Polizia

La diffusione degli esplosivi ha avuto conseguenze dirette sulla sicurezza pubblica. In corrispondenza dell’attività illecita, si sono registrate numerose e violente esplosioni in città. L’escalation di episodi ha portato la Polizia a intensificare i controlli, culminando nell’arresto in flagranza di un uomo e nel sequestro di 4.800 manufatti esplosivi. Questo intervento ha rappresentato un punto di svolta nelle indagini, consentendo di ricostruire la filiera illegale e di identificare tutti i responsabili.

Appropriazione indebita durante i lavori socialmente utili

Un ulteriore elemento emerso dall’inchiesta riguarda il comportamento del giovane ventenne durante il periodo di “messa alla prova” presso un’associazione di promozione sociale. Invece di adempiere agli obblighi previsti, il ragazzo si sarebbe appropriato indebitamente di beni destinati a scopi solidali e di utilità sociale. La vicenda si è aggravata quando è stato accertato che il rappresentante legale dell’associazione avrebbe agevolato il giovane, falsificando i registri di presenza per attestare il rispetto degli obblighi imposti dal tribunale.

Arresto per falsità materiale e ideologica

Per questi fatti, il rappresentante legale dell’associazione è stato arrestato con l’accusa di falsità materiale e ideologica in atto pubblico. L’uomo avrebbe alterato i documenti ufficiali per favorire il giovane indagato, compromettendo così la regolarità delle procedure di messa alla prova e ostacolando l’azione della giustizia.

