Foggia, statua San Pio decapitata e testa derubata: l'appello alle istituzioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una statua di San Pio è stata vandalizzata e decapitata in un’area verde alla periferia di Foggia. L’episodio è avvenuto sabato 7 novembre in via Benedetto Croce, dove ignoti hanno danneggiato anche piante, vasi e aiuole. La testa della statua non è stata ritrovata e potrebbe essere stata portata via dagli autori del gesto. A denunciare l’accaduto sui social è stato il docente Renato Matteo Imbriani, che ha pubblicato alcune fotografie dei danni e chiesto l’intervento delle istituzioni. Alcuni cittadini sono già intervenuti per sistemare il giardino, mentre una donna si è offerta di donare una nuova statua.

Statua di Padre Pio decapitata a Foggia, cosa è successo

Il danneggiamento è stato scoperto in una piccola area verde situata tra le carreggiate di via Benedetto Croce, alla periferia della città.

Secondo quanto riferito dai residenti, la statua di San Pio era stata abbattuta e privata della testa, che non è stata ritrovata.

Anche il giardino circostante presentava diversi danni, con vasi rovesciati, piante rovinate e aiuole danneggiate.

A occuparsi quotidianamente dello spazio verde è un anziano del quartiere, che negli anni ha realizzato anche alcune delimitazioni in legno per proteggere le piante.

Sarebbe stato proprio lui ad accorgersi per primo dell’accaduto.

Non sono ancora note le circostanze precise del danneggiamento, né l’identità dei responsabili.

La denuncia sui social

L’episodio è stato raccontato pubblicamente da Renato Matteo Imbriani, docente e residente della zona, attraverso un lungo messaggio sui social.

“Ci sono immagini che suscitano indignazione. Ci sono gesti che lasciano senza parole”, ha scritto, definendo quanto accaduto uno schiaffo alla dignità della comunità.

Il professore ha descritto le condizioni del giardino e lo sfregio alla statua, sottolineando il valore religioso e sociale del luogo per gli abitanti.

“Un gesto gravissimo, che offende non soltanto la sensibilità religiosa di tanti cittadini, ma anche il rispetto che dovrebbe essere garantito a ogni simbolo di fede, di cultura e di appartenenza”, ha dichiarato.

Renato Matteo Imbriani ha inoltre chiesto alle istituzioni di verificare quanto accaduto, individuare gli eventuali responsabili e intervenire per ripristinare completamente l’area.

Nel suo messaggio ha invitato anche chiunque abbia assistito all’episodio o disponga di informazioni utili a segnalarle.

La scelta dei residenti

A poche ore dalla diffusione delle immagini, alcuni abitanti del quartiere hanno iniziato a sistemare lo spazio verde.

La statua danneggiata è stata rimessa in piedi, mentre una parte delle piante e delle aiuole è stata risistemata.

Gli interventi sono stati effettuati spontaneamente da cittadini che hanno scelto di occuparsi del giardino senza rendere pubblica la propria identità.

In un successivo aggiornamento sui social, Renato Matteo Imbriani ha riferito che qualcuno aveva già provveduto a ripristinare almeno in parte le piante danneggiate.

Il docente ha ringraziato le persone intervenute, sottolineando come l’area sia abitualmente curata grazie all’impegno dei residenti.

Dopo la denuncia dell’atto vandalico è arrivata anche un’altra iniziativa da parte dei cittadini.

Una donna si è offerta spontaneamente di donare una nuova statua di San Pio per sostituire quella decapitata.

“Si può spezzare una statua, ma non la fede”, ha scritto il docente, ringraziando la donna e le persone che hanno contribuito a sistemare il giardino.