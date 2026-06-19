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Eseguito un arresto per omicidio premeditato a Foggia: un uomo di 43 anni incensurato, Luca Ceglia, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso a colpi di fucile il 45enne Giacomo Mongiello la sera del 2 agosto 2024. L’azione criminale è stata aggravata dalla premeditazione e accompagnata da detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e accensioni ed esplosioni pericolose.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 2 agosto 2024 Mongiello stava camminando a piedi quando è stato improvvisamente raggiunto alle spalle da diversi colpi di fucile. L’aggressore, vestito di nero, si è poi dato alla fuga utilizzando una bici elettrica di colore scuro. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma è deceduta dopo due giorni a causa delle gravi ferite riportate.

Gli investigatori della Questura di Foggia, con il supporto del Servizio centrale operativo di Roma, hanno lavorato senza sosta per risalire all’identità dell’autore del delitto. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte da alcune persone presenti al momento dell’agguato, è emerso che il killer aveva perso un cappellino con visiera durante la fuga. Gli accertamenti tecnici effettuati sul berretto hanno permesso di individuare tracce genetiche e residui di sparo, elementi fondamentali per l’indagine.

Il ruolo delle prove scientifiche

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla comparazione tra il DNA rinvenuto sul cappello da baseball e un campione prelevato coattivamente all’indagato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria dopo il suo rifiuto di collaborare. Questo riscontro ha permesso di collegare in modo diretto il sospettato alla scena del crimine, rafforzando l’ipotesi di una responsabilità personale nell’omicidio.

Le investigazioni hanno permesso di delineare un quadro di omicidio pianificato con estrema attenzione. L’autore avrebbe adottato diversi accorgimenti per eludere le indagini, tra cui l’utilizzo di una bici elettrica con pedalata assistita per muoversi agilmente tra il traffico cittadino e percorrere rapidamente anche le strade pedonali. Dopo il delitto, la bicicletta sarebbe stata distrutta a poca distanza dall’abitazione dell’arrestato, nel tentativo di cancellare ogni traccia.

Un’indagine complessa e articolata

Nel corso delle indagini, la Polizia ha ascoltato più di 60 testimoni, esaminato oltre 200 telecamere cittadine, installato nuovi impianti di videosorveglianza e comparato decine di campioni di DNA. Sono state inoltre effettuate numerose intercettazioni e perquisizioni personali, domiciliari e informatiche, a conferma della complessità e della meticolosità dell’operazione investigativa che ha portato all’arresto dell’uomo.

L’arresto del presunto responsabile rappresenta un importante risultato per la Squadra mobile di Foggia e per le forze dell’ordine impegnate nel contrasto ai reati violenti. Restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato all’omicidio, mentre proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e il movente del delitto.