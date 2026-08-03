Foggia, torna per riprendere l'auto rubata ma trova i proprietari ad attenderlo: 19enne bloccato e denunciato

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Una denuncia per ricettazione e violazione del Foglio di Via ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Foggia. Un cittadino tunisino di 19 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso nei pressi di un’auto rubata, grazie all’intervento tempestivo degli agenti e alla segnalazione dei proprietari del veicolo.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia delle Volanti è intervenuta in Piazza Padre Pio, a seguito di una chiamata al 113 da parte di due cittadini che avevano riconosciuto la propria auto, sottratta loro la mattina stessa.

L’intervento della Polizia e la scoperta della ricettazione

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto constatare che il veicolo segnalato era effettivamente quello rubato poche ore prima. Dopo aver riconsegnato l’auto ai legittimi proprietari, la pattuglia ha ripreso il consueto servizio di pattugliamento nella zona.

La dinamica dell’episodio: il tentativo di recupero dell’auto

Nel frattempo, poiché le chiavi del veicolo erano ancora mancanti, i proprietari sono rimasti in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per poter mettere in sicurezza l’auto. Proprio in quei minuti, la stessa pattuglia è transitata nuovamente in Piazza Padre Pio e ha notato una lite in corso nei pressi del veicolo appena recuperato.

L’intervento degli agenti e il fermo del sospetto

Gli agenti sono intervenuti prontamente per sedare la lite e hanno scoperto una situazione inaspettata: due malviventi si erano avvicinati all’auto, e uno di loro aveva utilizzato un telecomando per tentare di aprire le portiere, ignaro della presenza dei proprietari. Questi ultimi, accortisi del tentativo di furto, sono riusciti a bloccare uno dei due sospetti mentre cercava di darsi alla fuga.

Il profilo del giovane denunciato

Il giovane fermato, un cittadino tunisino di 19 anni, è risultato già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati predatori e spaccio di droga. Dopo l’identificazione, è stato denunciato per ricettazione e violazione del Foglio di Via, e la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

IPA