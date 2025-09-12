Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e rapina sono le accuse rivolte a due uomini fermati dalla Polizia Ferroviaria di Foggia dopo un’aggressione ai danni di una turista milanese nei pressi della stazione cittadina. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore, quando la vittima, in transito per la città pugliese, è stata avvicinata e derubata da un gruppo di persone. L’episodio è stato reso noto dalle forze dell’ordine per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati ai fenomeni criminali nella zona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia, impegnati nel contrasto ai reati predatori che colpiscono viaggiatori e cittadini nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.

L’aggressione alla turista milanese

L’episodio ha avuto luogo in una via adiacente la stazione ferroviaria del capoluogo dauno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini, cittadini extracomunitari nati rispettivamente nel 1999 e nel 1981, con la complicità di una terza persona di sesso femminile, hanno avvicinato una turista proveniente da Milano. La donna, in transito per la città, è stata vittima di una rapina: i malviventi le hanno sottratto il denaro contante e il telefono cellulare che aveva con sé.

Il secondo episodio di furto e le richieste estorsive

Dopo l’intervento della Volante della Questura di Foggia, la vittima è stata accompagnata presso la stazione ferroviaria, dove avrebbe dovuto prendere il treno per fare ritorno a Milano. Tuttavia, la sua odissea non era ancora terminata. All’interno della stazione, la donna è stata nuovamente raggiunta dai due uomini, che questa volta le hanno chiesto del denaro in cambio della restituzione del telefono cellulare precedentemente sottratto. Nonostante le sue suppliche, i due aggressori hanno continuato con la loro azione criminosa, arrivando a strattonarla e a strapparle di dosso anche lo zaino, completando così il furto.

L’intervento della Polizia Ferroviaria e i fermi

La risposta delle forze dell’ordine non si è fatta attendere. Nel giro di poche ore, una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha riconosciuto il primo dei due aggressori, procedendo al fermo di polizia giudiziaria e conducendolo presso la casa circondariale di Foggia. Successivamente, grazie a ulteriori attività investigative, una seconda pattuglia ha individuato anche il secondo complice, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.

