Fogliano-Redipuglia, nel pacchetto di fazzoletti spunta l'eroina: 62enne arrestato

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È stato eseguito un arresto a Fogliano-Redipuglia (Gorizia). Un uomo di 62 anni, residente nella cittadina, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo un controllo effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Gorizia.

Controllo nel centro cittadino: la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel pomeriggio del 9 settembre, quando un equipaggio in abiti civili, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha effettuato verifiche sugli avventori di un locale situato nel centro di Fogliano-Redipuglia. Tra le persone identificate, il 62enne ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo evidente stato di agitazione.

Perquisizione personale e sequestro della sostanza stupefacente

Il nervosismo manifestato dall’uomo ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto un pacchetto di fazzoletti contenente diversi involucri di sostanza stupefacente. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di 25 grammi di eroina.

La perquisizione è stata poi estesa all’autovettura dell’uomo, parcheggiata poco distante dal locale. All’interno del veicolo, la Polizia ha scoperto ulteriori involucri contenenti eroina, per un peso complessivo superiore a 200 grammi. Tutta la sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, il 62enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato il 11 settembre e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Gorizia e provincia.

IPA