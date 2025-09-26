Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto mercoledì sera a Foligno, dove un cittadino nigeriano di 32 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente il personale ferroviario e gli agenti intervenuti, a causa di un ritardo nella partenza di un treno diretto in Toscana.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di mercoledì presso l’Ufficio Dirigenti Movimento della stazione ferroviaria di Foligno. Il protagonista, un cittadino nigeriano di 32 anni già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati legati alle sostanze stupefacenti, oltre che per lesioni personali e rissa, si è presentato in evidente stato di agitazione.

Il motivo dell’intervento: tensione per un treno in ritardo

L’uomo, contrariato per il tempo di attesa previsto prima della partenza di un treno diretto in Toscana, ha iniziato a inveire verbalmente contro alcuni capostazione. Il personale delle Ferrovie dello Stato, non riuscendo a riportare la calma, è stato costretto a sospendere per alcuni minuti le ordinarie attività e a richiedere l’intervento della Polizia.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

All’arrivo degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno, il 32enne non si è calmato. Al contrario, ha tentato ripetutamente di aggredire i poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni e arrivando persino a scagliare contro di loro il proprio telefono cellulare. Fortunatamente, nessuno degli agenti ha riportato lesioni durante l’intervento.

Le accuse e la procedura dopo l’arresto

Dopo essere stato bloccato a fatica, il cittadino nigeriano è stato condotto in Commissariato. Qui, gli agenti hanno ricostruito l’accaduto e redatto gli atti di rito. L’uomo è stato quindi arrestato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio per direttissima.

Il profilo dell’arrestato e i precedenti

L’arrestato, un cittadino nigeriano di 32 anni, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia. In passato era stato segnalato per reati in materia di sostanze stupefacenti, oltre che per lesioni personali e rissa. L’episodio di mercoledì sera si aggiunge quindi a una lunga serie di comportamenti che avevano già attirato l’attenzione delle autorità.

Le conseguenze per il servizio ferroviario

L’intervento della Polizia si è reso necessario per garantire la sicurezza del personale e dei viaggiatori, ma ha comportato la sospensione delle attività dell’Ufficio Dirigenti Movimento per alcuni minuti. Questo ha causato disagi e ritardi nei servizi ferroviari, sottolineando ancora una volta quanto episodi di interruzione di pubblico servizio possano avere ripercussioni sull’intera collettività.

