Un arresto e oltre 20.000 euro sequestrati nel cuore di Foligno: una 23enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata in flagranza di reato nella serata di ieri, dopo una perquisizione che ha permesso di rinvenire ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana.

Operazione condotta dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno hanno dato esecuzione a un servizio di polizia giudiziaria mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona centrale dell’ex ospedale cittadino. La giovane, già segnalata per maltrattamenti in famiglia e precedenti legati a sostanze stupefacenti, è stata individuata come principale responsabile di un’attività illecita che aveva preso piede proprio nel centro urbano.

La perquisizione e il sequestro della droga

L’indagine, avviata grazie a una preliminare attività info-investigativa, ha portato gli agenti a effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti della 23enne. All’interno dell’appartamento, condiviso con il padre, sono stati trovati numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 570 grammi, quasi un etto e mezzo di cocaina e una quantità minore di marijuana. Parte della droga era nascosta nella camera da letto del padre, elemento che ha complicato ulteriormente la posizione dei due indagati.

Il denaro sequestrato e l’attività di spaccio

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una somma in contanti superiore a 20.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La giovane, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sull’origine del denaro. Questo elemento ha rafforzato i sospetti degli investigatori sul consistente giro d’affari messo in piedi dalla 23enne nella zona centrale di Foligno.

Arresto e conseguenze per gli indagati

Al termine delle formalità di rito, la ragazza è stata arrestata in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e immediatamente trasferita presso il carcere di Perugia. Nei confronti del padre, nella cui camera da letto è stata trovata una parte significativa della droga, è scattata la denuncia a piede libero per concorso nel reato contestato alla figlia. Entrambi gli indagati, come previsto dalla legge, devono essere considerati innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA