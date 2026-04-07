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È stato arrestato un 26enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia di Stato a Foligno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato fermato nel pomeriggio del 4 aprile nei pressi di viale Roma. Gli agenti hanno sequestrato 10 dosi di cocaina e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato e al giovane è stato imposto il divieto di dimora nell’intera regione Umbria.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. Nel pomeriggio del 4 aprile, una Volante della Polizia di Stato di Foligno ha notato un giovane fermo sul marciapiede nei pressi di viale Roma, il quale sembrava attendere qualcuno. Gli agenti, riconoscendo il soggetto come un cittadino albanese già noto per precedenti legati a reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il sequestro della droga e dei contanti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del giovane due sacchetti contenenti complessivamente 10 dosi di cocaina, per un peso totale di poco inferiore a 7 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, il 26enne aveva con sé circa 400 euro in contanti. Gli investigatori hanno ritenuto che la somma fosse il frutto dell’attività di spaccio e hanno quindi proceduto al sequestro sia della droga che del denaro.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa del giudizio per direttissima.

Convalida dell’arresto e misura cautelare

Nella giornata del 6 aprile, durante l’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto eseguito dalla Volante e ha applicato al cittadino albanese la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione Umbria. Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA