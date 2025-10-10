Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Foligno è stato denunciato per molestia e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo aver creato scompiglio in un condominio vicino a via Piave nella mattinata di ieri. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dai residenti, preoccupati dal comportamento insistente e molesto del ragazzo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello, una lama a punta e una piccola quantità di cocaina.

La segnalazione dei residenti e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando alcuni condomini di un edificio situato nei pressi di via Piave hanno contattato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno. I residenti hanno riferito di essere stati disturbati da un giovane vestito completamente di nero, che aveva iniziato a bussare ripetutamente alle porte degli appartamenti, generando preoccupazione e disagio tra gli abitanti dello stabile.

L’identificazione e il controllo del giovane

Gli agenti della Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto, individuando il soggetto segnalato. Il ragazzo, un 23enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a minacce e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, è apparso in evidente stato di agitazione. Durante il controllo, non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili riguardo al suo comportamento, alimentando ulteriormente i sospetti degli agenti.

La perquisizione e il rinvenimento di armi e droga

Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello e di una lama a punta. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente poco meno di un grammo di cocaina. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e il ragazzo è stato accompagnato presso il Commissariato per gli accertamenti di rito.

Le accuse e la denuncia alla Procura

Al termine delle procedure, il 23enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto con le accuse di molestia o disturbo alle persone e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti è stata inoltre avviata una segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, in relazione alla cocaina trovata durante la perquisizione.

IPA