Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto a Foligno: un cittadino tunisino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, si è svolta nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto. L’uomo è ritenuto responsabile di aver organizzato una fiorente attività di spaccio di cocaina ed eroina in alcune zone della città, in particolare tra viale Roma e il quartiere di Sant’Eraclio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha rappresentato l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nei mesi scorsi. Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Foligno hanno monitorato a lungo i movimenti del 33enne, già noto per precedenti legati a reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe gestito una rete di spaccio attiva soprattutto in viale Roma e nel quartiere di Sant’Eraclio, rifornendo numerosi assuntori locali di cocaina ed eroina.

L’arresto in flagranza e il sequestro della droga

La svolta è arrivata quando i poliziotti, ricevuta l’ordinanza di custodia cautelare, hanno organizzato un servizio mirato per sorprendere il sospettato. Gli agenti hanno colto il 33enne in strada, proprio mentre stava cedendo una dose di eroina a un cliente. Immediatamente è stata recuperata la sostanza appena spacciata, insieme al denaro ritenuto provento della cessione illecita. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’ennesima transazione di droga e di assicurare il presunto spacciatore alla giustizia.

La perquisizione domiciliare e il secondo indagato

Successivamente, la perquisizione nell’abitazione del 33enne ha portato alla luce ulteriori elementi a suo carico. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 11 dosi di eroina, per un peso complessivo superiore ai 10 grammi, oltre a un bilancino di precisione e una somma in contanti di oltre 700 euro. Tutto il materiale è stato ritenuto collegato all’attività di spaccio e quindi sottoposto a sequestro. Durante il controllo, in casa è stato trovato anche un secondo cittadino tunisino, di 32 anni, in possesso di 16 frammenti di hashish, per un totale di quasi 20 grammi. Nei confronti di quest’ultimo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ruolo della Procura e la custodia cautelare

L’intera attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che ha seguito passo dopo passo lo sviluppo delle indagini. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, ha rappresentato il punto di arrivo di un lavoro investigativo articolato, fatto di osservazioni, appostamenti e recuperi di dosi di droga presso diversi assuntori. L’arrestato è stato quindi associato al carcere di Spoleto, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle prossime fasi del procedimento.

IPA