È stato arrestato un 39enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, nel cuore del centro storico di Foligno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, privo di fissa dimora, era ricercato da giorni dopo essere diventato destinatario di una sentenza definitiva di condanna. L’arresto è stato eseguito questa mattina dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Il nordafricano dovrà scontare un anno, due mesi e sedici giorni di reclusione.

Le ricerche e la cattura nel centro storico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le ricerche del 39enne erano in corso da diversi giorni. Gli agenti del Commissariato di Foligno avevano intensificato i controlli nel centro cittadino, consapevoli che l’uomo si era reso irreperibile subito dopo aver appreso della condanna definitiva a suo carico. Il tunisino, già noto per numerosi precedenti legati a reati in materia di sostanze stupefacenti, era riuscito a far perdere le proprie tracce, sfruttando la sua condizione di senza fissa dimora.

La sentenza definitiva e i precedenti

L’uomo era stato condannato con sentenza definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina. I suoi precedenti penali, come riportato dalle autorità, riguardavano numerosi episodi di spaccio e detenzione di droga. La pena da scontare ammontava a un anno, due mesi e sedici giorni di reclusione, come stabilito dal tribunale competente.

Il tentativo di fuga e l’arresto

La svolta nelle indagini è arrivata questa mattina, quando gli agenti hanno finalmente localizzato il tunisino nel centro storico di Foligno. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, che hanno impedito ogni possibilità di scampo. Dopo la cattura, il 39enne è stato condotto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per le procedure di rito.

La traduzione in carcere a Spoleto

Ultimate le formalità, il tunisino è stato trasferito presso il carcere di Spoleto, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza definitiva. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto considerato pericoloso e responsabile di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo così a rafforzare la sicurezza nel territorio di Foligno.

