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È stato denunciato un 41enne italiano per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce gravi ed aggravate a seguito di un alterco avvenuto nella serata del 25 aprile in un ristorante della periferia di Foligno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato un altro avventore con un coltello.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il 41enne ha avuto un acceso diverbio con un altro cliente all’interno di un ristorante situato nella periferia di Foligno. La discussione è nata in seguito alla contestazione, da parte dell’altro avventore, di aver visto l’uomo saltare la fila alla cassa senza motivo.

Dalla lite verbale alla minaccia armata

Inizialmente, il confronto tra i due è rimasto su un piano puramente verbale. Tuttavia, il 41enne ha invitato il suo interlocutore a incontrarsi all’esterno del locale per chiarire ulteriormente la questione. Poco dopo, i due si sono ritrovati nel parcheggio del ristorante, dove la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha estratto un coltello con una lama di 9 cm e ha minacciato di morte l’altro cliente.

L’intervento della Polizia

L’arrivo tempestivo della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza, allertata da una chiamata al Numero Unico di Emergenza, ha impedito che la lite degenerasse ulteriormente. Gli agenti hanno immediatamente controllato i due uomini e hanno trovato il 41enne in possesso del coltello, che è stato prontamente sequestrato.

La denuncia e le accuse

Successivamente, il protagonista dell’episodio è stato accompagnato in Commissariato. Qui, dopo la redazione degli atti di rito, la Polizia di Stato ha proceduto a denunciarlo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce gravi ed aggravate. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, dovrà ora rispondere delle nuove accuse.

IPA