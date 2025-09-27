Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentata truffa aggravata della Polizia di Stato a Foligno, dove un uomo di 46 anni è stato sorpreso mentre cercava di raggirare una donna ultranovantenne per sottrarle i suoi gioielli. L’intervento è avvenuto nella giornata del 24 settembre 2025, dopo che la vittima ha contattato le forze dell’ordine insospettita dalla telefonata di un sedicente ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Spoleto e nei confronti dell’indagato è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un servizio di polizia giudiziaria mirato, che ha permesso di cogliere in flagranza il presunto responsabile di tentata truffa aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a ricettazione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe tentato di mettere a segno un nuovo colpo ai danni di una persona particolarmente vulnerabile.

La dinamica del raggiro: la tecnica del finto maresciallo

L’episodio ha avuto inizio quando la vittima, una donna di oltre novant’anni, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come Maggiore dell’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore le ha riferito che erano in corso accertamenti su una presunta rapina avvenuta in una gioielleria e che la sua autovettura era stata vista nei pressi del luogo del crimine. Con questa scusa, il malintenzionato ha chiesto alla donna se fosse in possesso di gioielli, sostenendo che fosse necessario verificare se questi corrispondessero a quelli rubati durante la fantomatica rapina.

Il tentativo di sottrarre i gioielli

Alla risposta affermativa dell’anziana, il truffatore ha insistito affinché la donna descrivesse dettagliatamente, per telefono, tutti i suoi preziosi. L’obiettivo era quello di ottenere informazioni precise per poterli poi sottrarre con un successivo stratagemma. Tuttavia, la lucidità della vittima ha impedito che il piano andasse a buon fine: insospettita dalla richiesta, la donna ha finto di dover andare a recuperare i gioielli in un’altra stanza, mantenendo la conversazione con il truffatore e, contemporaneamente, contattando la Polizia tramite il proprio cellulare.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operatore che ha risposto alla chiamata della donna ha subito riconosciuto i segnali di un tentativo di truffa e ha rassicurato la vittima, consigliandole di non consegnare nulla e di attendere l’arrivo di agenti in borghese presso la sua abitazione. Nel frattempo, il truffatore, dopo aver ottenuto la descrizione dei gioielli, ha invitato la donna a non muoversi e ad aspettare un presunto incaricato del Tribunale, che sarebbe passato a ritirare i preziosi per un fantomatico accertamento.

La trappola e il fermo del sospetto

Quando l’uomo si è presentato alla porta dell’anziana, ha trovato ad attenderlo gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno immediatamente bloccato e condotto presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno. Qui, dopo aver ricostruito l’intera vicenda e redatto gli atti di rito, il sospettato è stato arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata.

La convalida dell’arresto e le misure amministrative

Il giorno 24 settembre 2025, il Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto. L’indagato, che deve essere considerato innocente fino a una sentenza definitiva di condanna, è stato inoltre sottoposto a un procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Perugia, con il divieto di fare ritorno nel Comune di Foligno.

IPA