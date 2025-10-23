Foligno, torna in Italia nonostante l’espulsione: 37enne arrestato durante i controlli straordinari
Arrestato a Foligno un 37enne albanese per reingresso irregolare dopo espulsione. Identificate 102 persone e controllati 61 veicoli.
Un arresto per reingresso irregolare a Foligno: un 37enne albanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato nel centro storico e tratto in arresto per aver violato il divieto di rientro in Italia, a cui era sottoposto dopo un’espulsione eseguita nel 2023.
Controlli straordinari nel centro storico
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nella città di Foligno. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno intensificato la loro presenza, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati predatori, immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti. Durante questi servizi, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico, dove sono stati istituiti numerosi posti di controllo.
L’arresto del 37enne albanese
Nel corso di una delle verifiche, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino albanese di 37 anni, già conosciuto dagli operatori per precedenti reati contro il patrimonio. Sottoposto a un controllo più approfondito, l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che, nel 2023, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione, eseguito con contestuale divieto di reingresso in Italia per cinque anni, senza preventiva autorizzazione.
Violazione del divieto di reingresso
Nonostante il divieto, il 37enne è stato sorpreso nuovamente in Italia, in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione. Gli agenti lo hanno quindi arrestato in flagranza per violazione del divieto di reingresso, un reato che prevede pene severe per chi, dopo essere stato espulso, rientra senza autorizzazione nel territorio nazionale.
Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Come previsto dalla legge, il soggetto deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.
Risultati complessivi dei controlli
Oltre all’arresto, l’attività di controllo del territorio ha portato all’identificazione di 102 persone e al monitoraggio di 61 veicoli, grazie ai numerosi posti di controllo istituiti dagli agenti. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella città di Foligno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.