Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per reingresso irregolare a Foligno: un 37enne albanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato nel centro storico e tratto in arresto per aver violato il divieto di rientro in Italia, a cui era sottoposto dopo un’espulsione eseguita nel 2023.

Controlli straordinari nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nella città di Foligno. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno intensificato la loro presenza, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati predatori, immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti. Durante questi servizi, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico, dove sono stati istituiti numerosi posti di controllo.

L’arresto del 37enne albanese

Nel corso di una delle verifiche, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino albanese di 37 anni, già conosciuto dagli operatori per precedenti reati contro il patrimonio. Sottoposto a un controllo più approfondito, l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che, nel 2023, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione, eseguito con contestuale divieto di reingresso in Italia per cinque anni, senza preventiva autorizzazione.

Violazione del divieto di reingresso

Nonostante il divieto, il 37enne è stato sorpreso nuovamente in Italia, in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione. Gli agenti lo hanno quindi arrestato in flagranza per violazione del divieto di reingresso, un reato che prevede pene severe per chi, dopo essere stato espulso, rientra senza autorizzazione nel territorio nazionale.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Come previsto dalla legge, il soggetto deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

Risultati complessivi dei controlli

Oltre all’arresto, l’attività di controllo del territorio ha portato all’identificazione di 102 persone e al monitoraggio di 61 veicoli, grazie ai numerosi posti di controllo istituiti dagli agenti. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella città di Foligno.

IPA