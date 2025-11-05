Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Folla commossa e istituzioni presenti hanno reso omaggio questa mattina ad Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, deceduto tragicamente durante il servizio a Torre del Greco nella notte del 1° novembre. Il poliziotto è stato vittima di un incidente mortale mentre, insieme all’agente Ciro Cozzolino, garantiva la sicurezza cittadina. Il funerale solenne si è svolto nella Chiesa evangelica ADI di Napoli.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cerimonia funebre si è tenuta questa mattina nella Chiesa evangelica ADI di Napoli, dove parenti, amici, colleghi e alte cariche istituzionali hanno dato l’ultimo saluto ad Aniello Scarpati. Il poliziotto aveva perso la vita durante un servizio di pattuglia a Torre del Greco, quando la volante su cui viaggiava è stata travolta da un’auto che ha invaso la corsia opposta. L’impatto è stato fatale per Scarpati, mentre il collega Ciro Cozzolino è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente

L’incidente che ha causato la morte di Aniello Scarpati è avvenuto la notte del 1° novembre a Torre del Greco. Scarpati, in qualità di capo pattuglia, si trovava a bordo della Volante insieme all’agente Ciro Cozzolino. Durante il servizio di controllo del territorio, un’auto ha improvvisamente invaso la loro corsia di marcia, travolgendo il veicolo della Polizia. L’urto è stato talmente violento da risultare fatale per Scarpati, mentre Cozzolino ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

Il cordoglio delle istituzioni

Alla cerimonia funebre hanno partecipato numerose autorità, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore Maurizio Agricola e il prefetto Michele Di Bari. La presenza delle istituzioni ha voluto testimoniare la vicinanza dello Stato alla famiglia di Aniello Scarpati e a tutta la Polizia di Stato. Il feretro, avvolto nel Tricolore, è stato portato a spalla dai colleghi del commissariato di Torre del Greco, mentre un picchetto in armi ha reso gli onori militari.

Le parole del Ministro dell’Interno

Durante la funzione religiosa, il Ministro dell’Interno Piantedosi ha preso la parola per sottolineare il valore del sacrificio di Aniello Scarpati. Ha dichiarato che la perdita del poliziotto rappresenta un lutto che colpisce non solo la famiglia, ma anche la Polizia e l’intero Paese. Il ministro ha evidenziato come la scomparsa di Scarpati sia un monito e una testimonianza del prezzo che la giustizia e la legalità richiedono, ribadendo che la libertà non si difende da sola. Ha inoltre assicurato che il sacrificio di Aniello non sarà dimenticato e che lo Stato continuerà a essere presente con rispetto e concretezza.

La partecipazione della comunità

La celebrazione solenne è stata trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Polizia di Stato, permettendo anche a chi non poteva essere presente di partecipare al lutto collettivo. Già dal pomeriggio precedente e fino alla mattina del funerale, centinaia di persone hanno reso omaggio ad Aniello Scarpati presso la camera ardente allestita nel IV Reparto mobile di Napoli. Tra i presenti, oltre ai cittadini, anche il capo della Polizia Pisani, che ha fatto visita alla moglie e ai figli di Aniello presso la caserma “Nino Bixio”.

Il sostegno ai familiari e ai colleghi

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, vicinanza e affetto giunti ai familiari e ai colleghi di Aniello Scarpati, sia di persona che attraverso i canali social della Polizia di Stato. Il ricordo di Scarpati, uomo e collega che ha dato la vita per il bene della comunità, rimarrà un esempio per tutti i poliziotti.

La visita all’agente ferito

Al termine del rito funebre, il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani si sono recati all’ospedale “Del Mare” di Ponticelli per visitare Ciro Cozzolino, l’agente rimasto gravemente ferito nell’incidente. Hanno espresso la loro vicinanza e formulato un augurio di pronta guarigione a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato.

