A Fara Sabina, in provincia di Rieti, due cittadini napoletani sono stati arrestati per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver raggirato un’anziana di 80 anni con la tecnica del “falso nipote“. I due sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento sull’A1 durante il quale hanno tentato la fuga con gioielli e denaro per un valore di quasi 25 mila Euro.

Due arresti a Fara Sabina, Rieti

L’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si è svolta nella giornata di ieri e ha coinvolto diversi reparti della Polizia Stradale.

I fatti hanno avuto inizio a Fara Sabina, in provincia di Rieti, dove i due indagati, entrambi di origine napoletana, hanno messo in atto la cosiddetta truffa del “falso nipote”. Con questa tecnica i malviventi si sono presentati come parenti della vittima, una donna di 80 anni, riuscendo a convincerla a consegnare loro gioielli e denaro. Il bottino, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ammontava a quasi 25 mila Euro tra monili in oro e contanti.

La fuga e l’inseguimento sull’A1

Dopo il colpo i due si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura. Il loro tentativo di far perdere le tracce è stato però intercettato dalle pattuglie della Polizia Stradale di Caserta Nord e Cassino.

Durante un normale controllo di vigilanza stradale gli agenti della Sottosezione di Cassino hanno intimato l’alt al veicolo sospetto, che viaggiava ad alta velocità nonostante il traffico intenso. Gli occupanti, invece di fermarsi, hanno accelerato dando così inizio a un inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A1.

Manovre pericolose e tentativo di fuga a piedi

L’inseguimento si è protratto fino allo svincolo autostradale di Capua, dove i fuggitivi hanno imboccato lo svincolo contromano mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Dopo aver abbattuto la sbarra del casello autostradale hanno percorso diversi chilometri in senso contrario, fino a raggiungere la zona industriale di Pignataro Maggiore (CE). Qui hanno abbandonato l’auto e hanno tentato di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, cercando rifugio sotto la vegetazione.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Nonostante il tentativo di nascondersi i due sono stati individuati e bloccati dagli agenti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 3.450 euro in contanti e diversi monili in oro, nascosti in un borsello. Tutta la refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per uno degli indagati la misura degli arresti domiciliari, mentre per l’altro è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il contesto e le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sottolineano come la tecnica del “falso nipote” sia purtroppo ancora molto diffusa, soprattutto ai danni di persone anziane.

La Polizia invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi episodio sospetto. L’operazione, che ha visto la collaborazione tra le pattuglie della Polizia Stradale di Caserta Nord e Cassino, si è conclusa con successo grazie alla prontezza degli agenti e alla loro capacità di coordinamento.

Le città coinvolte nell’operazione

L’inseguimento ha avuto inizio a Cassino e si è sviluppato lungo l’A1, coinvolgendo anche le zone di Capua e Pignataro Maggiore. L’episodio ha avuto origine a Fara Sabina, dove è avvenuto il raggiro ai danni dell’anziana.

Conclusioni

Il caso di Fara Sabina rappresenta l’ennesimo episodio di truffa ai danni di persone vulnerabili, ma anche un esempio di efficacia dell’azione delle forze dell’ordine nel contrastare questi reati. L’attenzione resta alta e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire simili episodi.

IPA