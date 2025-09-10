Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti a Sanremo. Un turista piemontese di 21 anni è stato brutalmente picchiato da quattro individui, tre dei quali sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre tentavano la fuga. L’episodio si è verificato in via Gioberti, dove la vittima è stata raggiunta e colpita ripetutamente, anche con sedie di plastica, senza apparente motivo.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Sanremo è avvenuto all’alba del 7 settembre. Gli operatori, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato due auto ferme in mezzo alla strada e una folla di persone che chiedeva aiuto. Sul posto, gli agenti hanno trovato un giovane riverso a terra e tre soggetti che cercavano di allontanarsi rapidamente dalla scena.

Il tempestivo intervento degli agenti e dei soccorsi

Gli operatori della Polizia sono riusciti a bloccare immediatamente i tre giovani in fuga, impedendo loro di dileguarsi. Contestualmente, hanno allertato i soccorsi che sono giunti poco dopo, trasportando la vittima in ospedale. Le condizioni del ragazzo, già clinicamente fragili, sono apparse subito gravi: i medici hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di 45 giorni.

Le testimonianze e le prove raccolte

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito un video che documentava alcune fasi del violento pestaggio. Grazie alle immagini e alle dichiarazioni dei testimoni, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare un quarto complice, che però era riuscito a fuggire pochi istanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’aggressione: una violenza senza motivo

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, un giovane turista piemontese, aveva trascorso la serata con amici nei locali del lungomare di Sanremo. Al termine della serata, il ragazzo è stato inseguito da quattro sconosciuti che gli urlavano contro in una lingua straniera. I quattro lo hanno raggiunto in via Gioberti, dove hanno iniziato a colpirlo con violenza, utilizzando anche sedie di plastica prelevate dal dehors di un locale vicino. L’aggressione si è protratta anche quando la vittima era ormai a terra, inerme e incapace di difendersi.

Le indagini e i provvedimenti adottati

Le indagini condotte dagli agenti hanno portato all’individuazione di tre giovani di 21, 18 e 19 anni, tutti residenti all’estero. Considerato il rischio di fuga e la possibilità che potessero commettere nuovamente un simile reato, i tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per lesioni gravi. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Imperia, i fermati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Sanremo.

Il foglio di via obbligatorio e le misure preventive

In aggiunta al fermo, il Questore della provincia di Imperia ha emesso nei confronti dei tre autori identificati il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Sanremo per un periodo di quattro anni. Questa misura preventiva mira a tutelare la sicurezza pubblica e a impedire che i responsabili possano tornare a commettere simili atti di violenza nella città rivierasca.

La reazione della comunità e il contesto dell’episodio

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i turisti di Sanremo, città nota per la sua vivacità e per l’accoglienza turistica. La brutalità dell’aggressione, avvenuta senza apparente motivo e con particolare crudeltà, ha riportato l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli nelle zone della movida, soprattutto durante i fine settimana e nelle ore notturne.

Il ruolo delle forze dell’ordine e l’importanza della collaborazione dei cittadini

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato e la collaborazione dei cittadini presenti hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare alla giustizia i responsabili dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di segnalare immediatamente situazioni sospette e di fornire ogni elemento utile alle indagini, come testimonianze e materiale video.

Le condizioni della vittima e il percorso di guarigione

Il giovane turista piemontese, vittima della violenta aggressione, è stato ricoverato in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 45 giorni. La sua condizione clinica era già complessa prima dell’episodio, il che ha reso ancora più delicato l’intervento dei sanitari. Al momento, il ragazzo è sottoposto a cure mediche e il suo percorso di guarigione sarà seguito con attenzione dalle autorità sanitarie.

Le indagini proseguono: caccia al quarto aggressore

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per identificare e rintracciare il quarto autore della violenta aggressione, che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo degli agenti. Gli inquirenti stanno analizzando ulteriori testimonianze e immagini di videosorveglianza per risalire all’identità del complice ancora in libertà.

Conclusioni

L’aggressione ai danni del giovane turista piemontese rappresenta un grave episodio di violenza che ha scosso la comunità di Sanremo. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i responsabili sono stati fermati e sottoposti a misure restrittive. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia anche il quarto aggressore e per fare piena luce sulla vicenda.

