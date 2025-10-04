Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato arrestato a Gela. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e guida senza patente. I fatti si sono svolti lo scorso 15 settembre, quando il ragazzo, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine, era riuscito a sfuggire agli agenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle indagini che hanno permesso di identificare il fuggitivo.

Le informazioni della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio nella tarda serata di martedì 15 settembre, quando due giovani a bordo di una Fiat 500 hanno attirato l’attenzione di una pattuglia sulla strada statale 117 bis Caltagirone–Gela. Alla vista della Polizia, i ragazzi hanno improvvisamente accelerato, tentando di seminare gli agenti. Gli operatori, insospettiti dal comportamento, hanno subito avviato un inseguimento e, tramite il CED interforze, hanno scoperto che l’auto era stata rubata a Caltagirone.

La fuga e il lancio della droga

Durante la fuga, i due giovani hanno lanciato dal finestrino un involucro in cellophane, risultato contenere 500 grammi di marijuana. Il pacco è stato recuperato da un altro equipaggio della Polizia di Stato, fatto convergere in zona per supportare l’operazione. Nel frattempo, la corsa dei fuggitivi si è fatta sempre più pericolosa: hanno forzato un posto di blocco predisposto da altri agenti, mettendo a rischio l’incolumità dei poliziotti e degli altri automobilisti presenti sulla strada.

L’arresto del complice e la fuga del minorenne

Dopo circa mezz’ora di inseguimento, la Fiat 500 si è fermata in un vicolo cieco nel centro abitato di Gela. I due occupanti hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato la fuga a piedi. Il complice, un ventenne, è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e guida senza patente. Il minorenne, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce, approfittando del passaggio offerto da un motociclista di passaggio.

Le indagini e l’identificazione del fuggitivo

Le indagini della Polizia di Stato si sono concentrate sull’identificazione del giovane fuggitivo. Grazie all’analisi delle testimonianze, dei filmati di videosorveglianza e delle informazioni raccolte sul luogo, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del minorenne. Sulla base degli elementi raccolti, il GIP presso il Tribunale per i Minorenni ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’esecuzione dell’arresto e le procedure giudiziarie

Il giovane è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Gela. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Caltanissetta, il ragazzo è stato condotto presso l’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per accertare la posizione di eventuali altri complici.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Gela si è conclusa con un arresto e il sequestro di 500 grammi di marijuana, oltre al recupero di un’auto rubata. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili e per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. L’episodio rappresenta un segnale importante nella lotta alla criminalità giovanile e al traffico di stupefacenti nella zona di Gela.

