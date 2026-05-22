Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Monza, nel pomeriggio del 20 maggio 2026, un uomo e una donna, entrambi imprenditori, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo una fuga ad alta velocità per le vie cittadine, culminata con la contestazione di reati legati alla guida pericolosa e al porto ingiustificato di armi.

L’inseguimento per le vie di Monza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un normale servizio di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Questura di Monza e della Brianza, appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel primo pomeriggio del 20 maggio 2026, intorno alle 15.30, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un’autovettura che, provenendo dalla SS36, percorreva viale Lombardia a velocità sostenuta. Gli agenti hanno osservato il veicolo compiere manovre estremamente pericolose: il conducente ha sorpassato due autovetture a velocità elevata, ha invaso il margine esterno della carreggiata e ha impegnato sia il marciapiede centrale sia parte dell’aiuola spartitraffico, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Alla luce di questo comportamento, la pattuglia ha deciso di intimare l’ALT, attivando i dispositivi luminosi e acustici di emergenza. Tuttavia, il conducente non si è fermato e ha proseguito la corsa, ignorando sia la presenza della volante sia l’intenso traffico cittadino, dirigendosi verso Milano.

Le manovre pericolose e la fuga

Durante la fuga, il veicolo ha raggiunto l’intersezione con via Monte Ceneri, dove ha sorpassato le auto incolonnate e, nonostante il semaforo rosso, ha superato con manovre repentine i veicoli fermi, senza rispettare l’obbligo di arrestarsi. L’inseguimento è proseguito lungo via Monte Ceneri, via Monte Albenza, via Volterra, via Taccona e via Ticino, dove il conducente ha effettuato un’inversione a U per tornare verso viale Lombardia.

La corsa si è conclusa in via Val Camonica, dove la volante della Polizia di Stato è riuscita a bloccare definitivamente l’autovettura.

All’interno del veicolo sono stati identificati due imprenditori: un uomo, cittadino milanese classe 1963, e una donna, cittadina monzese classe 1964. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, il guidatore ha risposto con riluttanza, affermando: “Non mi andava di fermarmi”.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nell’auto un coltello a serramanico e un coltellino multiuso. Nella borsa della donna è stato trovato un tirapugni.

Le accuse e i provvedimenti

L’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 192, comma 7, del Codice della Strada, relativo alla fuga e all’inottemperanza all’ALT delle forze dell’ordine, nonché per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Anche la donna è stata indagata in stato di libertà per il medesimo reato, con il contestuale sequestro del tirapugni trovato in suo possesso.

La Polizia Locale di Monza, intervenuta in ausilio, ha proceduto alle contestazioni amministrative previste e ha ritirato la patente di guida dell’uomo.

IPA