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Eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Porto d’Ascoli, località di San Benedetto del Tronto. Un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato dopo un inseguimento iniziato nella parte sud della città e conclusosi in un parcheggio commerciale, a seguito di una cessione di eroina documentata dai militari.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato il risultato di un’attività di osservazione e pedinamento avviata in diverse zone della parte sud della città. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, in abiti civili, hanno seguito attentamente gli spostamenti dell’uomo, già conosciuto per precedenti nel settore degli stupefacenti e contro il patrimonio.

La cessione di eroina e il tentativo di fuga

Durante il servizio di monitoraggio, i Carabinieri hanno documentato una cessione di eroina avvenuta nei pressi di un esercizio pubblico. Mentre una parte del dispositivo si è occupata di bloccare l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura, altre unità hanno proceduto al fermo dello spacciatore. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha dato il via a un pericoloso inseguimento attraverso le vie del centro abitato, percorrendo a forte velocità anche aree riservate a pedoni e ciclisti e gettando alcuni involucri dal finestrino della sua utilitaria.

La conclusione dell’inseguimento e l’arresto

La fuga si è conclusa in un parcheggio commerciale di Porto d’Ascoli, dove le pattuglie dei Carabinieri sono riuscite a bloccare definitivamente il sospettato. Le successive perquisizioni, sia personali che domiciliari, hanno portato al sequestro di 5 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 2,50 grammi di eroina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e appunti manoscritti con cifre e nomi riconducibili all’attività illecita.

I reati contestati e la posizione dell’arrestato

L’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura.

IPA