Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto s San Lucido: un pregiudicato cosentino di 36 anni è stato fermato in flagranza per spaccio e violazione dell’obbligo di dimora, dopo una rocambolesca fuga terminata in mare. L’episodio si inserisce nel piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cosenza per garantire la sicurezza durante la stagione estiva sul litorale tirrenico.

L’episodio: fuga e arresto in mare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale di Cosenza. L’obiettivo è quello di assicurare una stagione estiva tranquilla sul litorale tirrenico, in concomitanza con il forte afflusso di turisti. Per questo motivo, l’Arma ha aumentato la propria presenza sul territorio, attuando controlli dinamici e pattugliamenti costanti, valorizzando le informazioni raccolte dalle Stazioni Carabinieri e coinvolgendo le articolazioni dipendenti dalla Compagnia di Paola.

Nel pomeriggio del 4 agosto 2026, i militari della Stazione Carabinieri di San Lucido hanno notato un’autovettura sospetta in via Lungomare Nord. Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha ignorato l’ordine, forzando il blocco e dandosi alla fuga a forte velocità. La sua condotta di guida si è rivelata estremamente pericolosa per l’incolumità pubblica, costringendo i militari a un inseguimento.

Poco dopo, il fuggitivo ha abbandonato il veicolo e ha tentato di dileguarsi, gettandosi in mare nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura. I Carabinieri, prontamente intervenuti, sono saliti a bordo di un’imbarcazione privata e sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo in acqua, nonostante la sua attiva resistenza fisica e gli oltraggi rivolti nei confronti degli operatori.

Sequestro di droga e accertamenti

La successiva perquisizione dell’autovettura ha portato al rinvenimento e al sequestro di 4 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish. Parte delle sostanze era già suddivisa in dosi, pronte per essere destinate all’attività di spaccio sul litorale. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che il fermato, un pregiudicato di 36 anni originario di Cosenza, si era inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari e aveva violato la prescrizione dell’obbligo di dimora nel Comune di Cosenza, misura a cui era sottoposto in qualità di sorvegliato speciale.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma e il contestuale vincolo di dimora a Cosenza. L’uomo è stato inoltre nuovamente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

IPA