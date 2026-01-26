Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane tunisino di 20 anni a Marsala dopo una serie di episodi violenti culminati con una fuga in mare e il salvataggio da parte della Polizia di Stato. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

L’intervento della Polizia e la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio nei pressi del parcheggio comunale “Salato” in Piazzale On. Giovanni Genna, a Marsala.

Intorno alle 17:20, una Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un individuo, apparentemente extracomunitario, che disturbava i passanti con atteggiamenti molesti. Gli agenti hanno perlustrato la zona e individuato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita.

Il controllo e la reazione violenta

Quando i poliziotti hanno chiesto al giovane di mostrare un documento d’identità o di dichiarare le proprie generalità, l’uomo, pur comprendendo e parlando italiano, ha ripetutamente rifiutato di collaborare. Ha anche tentato di sottrarsi al controllo di polizia. Gli agenti hanno quindi invitato il soggetto a salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Commissariato, sia per identificarlo sia per deferirlo all’Autorità Giudiziaria.

L’aggressione agli agenti e il primo tentativo di fuga

Di fronte a questa richiesta, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo entrambi i poliziotti con spintoni, pugni al volto e calci. Dopo l’aggressione, è riuscito a fuggire dal luogo dell’accaduto. Gli agenti, nonostante le ferite riportate, si sono lanciati all’inseguimento, ricevendo il supporto di una seconda Volante della Polizia di Stato. Il presunto aggressore è stato bloccato in via Scipione L’Africano.

La resistenza e il secondo tentativo di fuga

Una volta nuovamente fermato, il giovane ha continuato a opporre resistenza, colpendo con calci anche un terzo agente. Dopo vari tentativi, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a farlo salire sull’auto della polizia. Tuttavia, una volta a bordo, il ventenne ha colpito con forza lo sportello posteriore, riuscendo ad aprirlo nonostante le sicure inserite, e si è dato alla fuga verso il vicino litorale, tuffandosi in mare.

Il salvataggio in mare

Gli agenti hanno più volte invitato il giovane a tornare a riva, ma questi ha continuato ad allontanarsi, mettendo a rischio la propria incolumità a causa della temperatura dell’acqua e della difficoltà nel restare a galla. Solo l’intervento di altro personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha permesso di trarre in salvo il giovane, evitando il rischio di annegamento e di ipotermia dovuto alla prolungata permanenza in acqua fredda.

I soccorsi e le conseguenze per gli agenti

Dopo il salvataggio, il ventenne è stato trasportato in ambulanza presso il locale presidio ospedaliero per ricevere le cure necessarie. Anche i tre agenti feriti sono stati medicati e a ciascuno sono state riconosciute lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni.

L’identificazione e l’arresto

Una volta ristabilito, il giovane è stato condotto in Commissariato, dove è stato identificato come cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora, privo di precedenti penali e già richiedente protezione internazionale. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Procura della Repubblica per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e lesioni personali aggravate ai danni dei tre agenti. È stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

La misura cautelare

Al termine dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Marsala.

